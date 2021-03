În cadrul dezbaterii online DC Media Group „PNRR-urgențe pentru sistemul național de sănătate”, Directorul de Relații Externe ARPIM, Ioana Bianchi, a declarat că „principalele obiective pe care noi le-am identificat pentru PNRR erau în număr de patru și se refereau la controlul cancerului, la controlul rezistenței la antibiotice și la infecțiile nosocomiale, partea de sănătate mintală și partea de digitalizare.”

Privind „partea de oncologie”, Ioana Bianchi a afirmat că „prevenția este de mai multe tipuri, de la cea care urmărește reducerea impactului factorului de risc și până la screening și diagnostic precoce.”

În acest sens, ARPIM ar dori să afle „care este gândirea legiuitorului pe partea de programe de screening, având în vedere că avem două mari patologii oncologice, respectiv cancerul bronhopulmonar la bărbați și cancerul de sân, femei - au o povară foarte importantă în România.”

Trei programe pilot se desfășoară doar în patru regiuni

„La momentul actual există demarate trei programe pilot de screening pentru cancerul de sân, cancerul colorectal și cancerul de col uterin. Aceste programe pilot se desfășoară însă doar în patru regiuni și pentru fiecare cancer, la nivel regional, acoperă aproximativ 12% din populația eligibilă. Am vrea să vedem dacă există fonduri pentru extinderea la nivel național și dacă există disponibilitate pentru screening pe cancerul bronhopulmonar și cancerul de prostată.”, a spus Directorul de Relații Externe ARPIM, Ioana Bianchi.

Ioana Bianchi a spus apoi, citând un raport făcut pentru Coaliția pentru sănătatea femeii, că „acoperirea la nivel național a unui program de screening, în proporție de 70% din populația eligibilă, ar costa per an 29 de milioane de euro, cu un cost pe 10 ani, de aproximativ 273 milioane euro. Ce ar aduce acest program de screening? O scădere a riscului de mortalitate prematură cu o treime din femeile cu cancer de sân. Am vrea să vedem care este, din punct de vedere pragmatic, propunerea de acțiune în PNRR.”

„Sunt necesare investiții la nivel de infrastructură, dar și la nivel de echipamente pentru screening.”, a completat Ioana Bianchi.

