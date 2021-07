PNRR și interesele UDMR, PNL, USR-PLUS. Ghinea a scăpat o frază cheie, ignorată de toată lumea

Cristian Ghinea recunoaște practic că PNRR a fost făcut în cheie politică - adică ce a vrut fiecare - UDMR, USR-PLUS, PNL - s-a îndeplinit. Fiecare a venit cu interesele lui politice și le-a satisfăcut prin PNRR. Practic se înțelege că nu s-a făcut ce trebuie, pe baza analizelor experților, ci pe baza a ceea ce a vrut fiecare partener din coaliție...

”Nu au fost probleme în coaliție când am făcut PNRR pentru că au fost negocieri, au fost discuții. Am încercat să prind în PNRR și prioritățile USR-PLUS, și pe ale UDMR, și pe ale PNL. Asta a fost înțelegerea când am negociat programul de guvernare. Așa am și făcut”, a zis Cristian Ghinea la Digi 24.

PSD, război cu Ghinea

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, susţine că 1,9 miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor intra în ţară în acest an, în octombrie - noiembrie, iar plăţile pentru proiecte "vor începe imediat".



"PSD iar bate câmpii despre PNRR. 1,9 miliarde de euro vor intra din PNRR în ţară în acest an. Prefinanţarea de 1,9 miliarde va intra în ţară imediat după aprobare, în octombrie - noiembrie. Plăţile vor începe imediat, unele pentru proiecte deja în derulare iar cele mai multe, pentru proiecte care sunt acum în pregătire", a transmis joi Cristian Ghinea.



Mesajul ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene vine în contextul unor declaraţii postate pe Facebook de social-democraţi conform cărora România nu va primi, în acest an, "niciun euro" din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.



"Zero euro din PNRR în 2021! PSD a avut dreptate! România nu va primi niciun euro din PNRR în acest an! România nu se poate baza pentru finanţarea deficitului uriaş pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR", afirmă social-democraţii, într-un mesaj postat, joi, pe Facebook.



Potrivit PSD, România va pierde un an pentru contractarea proiectelor.



"Autostrada Moldovei devine un vis spulberat de incompetenţa guvernanţilor păstoriţi de Florin Cîţu! Şi mai grav, întreg capitolul Energie - coordonat de liberalul Virgil Popescu - trebuie refăcut. Comisia Europeană a respins categoric atribuirea directă a sutelor de milioane de euro către sponsorii de partid ai puterii. Vicepremierul Dan Barna, şeful lui Cristian Ghinea - principalul responsabil pentru eşecurile repetate privind PNRR-ul - a fost nevoit să accepte evidenţa şi să dea dreptate PSD. Este de-a dreptul criminal că România e nevoită să împrumute alte miliarde de euro şi să plătească dobânzi grele pentru a suplini absenţa avansului din PNRR! Domnilor guvernanţi, sunteţi vinovaţi de subminarea economiei naţionale!", transmit social-democraţii.