PNRR. Ciprian Șerban (PSD): USR nu are țară, nu are credință. Cele mai mari tunuri

"Concediem, închidem, distrugem, lichidăm sau vindem. Aceasta este deviza guvernării de coaliție, PNL-USR PLUS-UDMR. Astăzi, vorbim despre CFR Marfă. Planul monstruos al guvernului de dreapta a fost devoalat de Comisia Europeană, care confirmă angajamentul autorităților române de a desființa CFR Marfă prin transferarea a 23% din materialul rulant către societatea, la care statul român deține 98% din acțiuni, Rofersped SA, urmând ca aceasta să fie privatizată.

CFR Marfă va transfera către Rofersped SA o parte din patrimoniu sub formă de majorare de capital, dar şi o parte dintre contracte. Rofersped SA va prelua doar 41% din volumul transportat de CFR Marfă, restul contractelor fiind cedate deliberat către competitorii privaţi. Niciun angajat al CFR Marfă nu va fi transferat la Rofersped, care își va căuta personal pe piața muncii!

Din cei 4.814 angajați, cât are în prezent CFR Marfă, 1.400 vor fi concediați începând cu 5 iulie 2021. Dintre aceștia, doar 8% vor fi concediați din personalul administrativ. Marea parte a personalului care urmează să fie concediat reprezintă exact personalul productiv din centrele zonale și reprezintă 30% din totalul angajaților CFR Marfă.

Scrisoarea Comisiei Europene

Iată ce spune un pasaj din scrisoarea Comisiei Europene: " Conform planului de recuperare actualizat, o parte din activele recuperate în natură de la beneficiar, CFR Marfă, ar fi transferate ulterior unei alte companii, Rofersped, în schimbul capitalului propriu. Aceste active includ 22% din vagoanele CFR Marfă şi 27% din locomotivele sale, în medie 23% din materialul rulant al companiei CFR Marfă", a scris Cristian Șerban pe Facebook.

"Autorităţile române au explicat că niciun angajat nu ar fi transferat direct de la CFR Marfă la Rofersped, care şi-ar angaja personalul de pe piaţă. Planul de recuperare actualizat estimează că dimensiunea forţei de muncă a Rofersped s-ar situa la 55% din numărul angajaţilor CFR Marfă. Rofersped nu ar primi contracte de la CFR Marfă, ci şi-ar crea portofoliul propriu de clienţi. În acest scop, Rofersped ar transmite oferte noi către 23 din cei aproximativ 256 de clienţi ai CFR Marfă (9%).

Aceşti 23 de clienţi reprezintă aproximativ 41% din volumul de marfă al CFR în 2019 şi aproximativ 60% din cifra de afaceri din acelaşi an. Serviciile Comisiei salută clarificările furnizate de autorităţile dvs. în acest sens şi le consideră a fi un alt pas în direcţia corectă". Programul de Reorganizare și Restructurare a CFR Marfă, un document de o importanță covârșitoare și pentru personalul companiei și ca impact în economie, rămâne un document secret, la care au acces doar câțiva favorizați ai ministrului Drulă", a mai scris Cristian Șerban pe Facebook.

"PNRR, instrument de distrugere a ultimelor active de stat"

"Planul Național de Redresare și Reziliență, cel ținut la fel de secret de Guvernul Cîțu, este folosit drept instrument de distrugere a ultimelor active de stat și este un fals motiv pentru privatizări forțate și mascate. Acum, este cât se poate de clar că guvernul PNL-USR PLUS-UDMR și-a luat angajamente secrete în fața Uniunii Europene! Angajamente în care România este sărăcită, îmbolnăvită, analfabetizată, distrusă și vândută pe doi bani!

Este simplu să distrugi! Soluțiile de salvarea a companiilor de stat, a economiei naționale sunt mult prea greu de găsit de actualii guvernanți, iar la ministrul Drulă acestea nici nu intră în discuție. A spus-o foarte clar la recentele discuții din Comisia pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, când a demonstrat că nici nu știe nimic din ce se întâmplă în Ministerul Transporturilor și nici nu vrea să știe. Public, face promisiuni fără acoperire, nu are o strategie și nici un plan concret, viabil pentru dezvoltarea și modernizarea domeniului pe care îl păstorește. În schimb, în spatele ușilor închise, ministrul Drulă pregătește îndeplinirea misiunii USR, care este clară și evidentă: "distrugem, închidem, vindem.", a scris Cristian Șerban pe Facebook.

"USR nu are țară, nu are credință"

"USR nu are țară, nu are credință, nu are decât un singur țel - distrugerea României! Adevărul iese întotdeauna la iveală: iată de ce #GuvernulPNLUSR ascunde adevăratul Plan Național de Redresare și Reziliență al României! Așa își maschează cele mai mari tunuri. Nu sunt capabili și nici nu vor să vină cu proiecte viabile pentru România, pentru că nu ar mai rămâne nimic pentru ei. Așa că, ascund adevărul și de români, și de Comisia Europeană în fața căreia își iau angajamente secrete întemeiate pe propriile interese. Comisia Europeană, însă, cere explicații și date clare.

Astăzi, vorbim de CFR Marfă. Mâine, s-ar putea să vorbim de CFR Călători, de Compania Națională Aeroporturi București, de Tarom, de Poșta Română, de orice altă companie valoroasă la care statul român deține acțiuni și prezintă interes pentru orice competitor străin. Că așa înțelege USR să susțină capitalul român. Distrugându-l și vânzându-l pe bucăți", a mais scris Cristian Șerban pe Facebook.