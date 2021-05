PNRR. Corina Creţu: Opacitate pe care eu nu o înţeleg. Nimeni nu mi-a cerut sfatul, deşi am experienţa de comisar european

Corina Creţu a atras atenţia asupra faptului că România riscă să piardă fonduri europene dacă nu gestionează cum trebuie atât Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cât şi programele cuprinse în exerciţiul financiar 2014-2020. Deşi are experienţa funcţiei de comisar european, nimeni din Guvernul Cîţu nu a avut iniţiativa de a apela la experienţa sa şi de a-i cere sfaturi cu privire la modul în care trebuie acţionat pentru ca PNRR să fie un succes, a declarat Corina Creţu.

"PNRR e un fond special, realizat într-o situaţie excepţională, legată de coronavirus. Şi cred că ar fi trebuit să fie supus unei ample dezbateri naţionale încă din iulie anul trecut, atunci când Consiliul European, unde sunt reprezentaţi toţii şefii de stat şi de guvern au decis crearea acestui fond special.

S-a mers pe o opacitate pe care eu nu o înţeleg. Spuneai mai devreme să dau sfaturi (n.r. – Claudia Ţapardel, a spus, la începutul emisiunii, că europarlamentarul Corina Creţu are, astfel, posibilitatea de a da sfaturi, de a face recomandări guvernanţilor pentru ca PNRR să fie o reuşită) eu am venit ca o invitată cu experienţa mea, sunt aici la dispoziţia tuturor, dar nimeni nu mi-a cerut sfatul, deşi am experienţa de comisar european, responsabil pentru 28 de stat membre, am acoperit trei perioade de programare, pentru că în momentul în care am venit comisar european se negociau programele operaţionale pentru perioada 2014-2021, se încheiau programele 2007-2013 şi vă aduc aminte că România, în primul său exerciţiu financiar, a încheiat cu rată de absorbţie a fondurilor europene de 92%, 2007-2014, rată de absorbţie pe care nimeni nu şi-ar fi închipuit-o.

România riscă să piardă bani şi pentru perioada 2014-2020, unde rata de absorbţie acum este de 55%, iar pentru PNRR ştiţi că a fost lansat în noiembrie, a fost retrimis. Îmi pare rău, nu cred că se bucură nimeni dacă România pierde nişte oportunităţi, pentru că nu sunt oportunităţi pentru Guvern ci pentru cetăţeni", a declarat Corina Creţu, europarlamentar Pro România, în cadrul emisiunii "Din Culisele Europei", by Claudia Țapardel.

