Play-off CM 2022: Soartă crudă pentru Italia şi Portugalia

Italia, campioana europeană en-titre, ar putea avea ca adversar Portugalia lui Cristiano Ronaldo în barajele pentru Cupa Mondială de fotbal Qatar 2022, potrivit tragerii la sorţi efectuate la sediul FIFA de la Zurich.

Italia şi Portugalia se vor întâlni pe 29 martie, dacă vor trece de semifinalele barajului, unde vor avea ca adversare pe 24 martie, pe teren propriu, Macedonia de Nord, respectiv Turcia.

Italia va juca la baraj după ce s-a clasat pe locul al doilea în Grupa C, la două puncte de primul loc ocupat de Elveţia. Portugalia a încheiat pe locul 2 o grupă câştigată de Serbia.

Portugalia are însă un uşor avantaj faţă de Italia, fiindcă dacă va trece de Turcia, echipa lui Cristiano Ronaldo va fi gazdă în finala barajului.

Cele 12 participante sunt împărţite în trei mini-turnee cu patru echipe, cu semifinale şi finale într-o singură manşă. Câştigătoarele fiecărei căi (A, B şi C, în limbajul UEFA) se vor califica la Cupa Mondială.

Fiecare semifinală opune o echipă din prima urnă uneia din urna a doua. Ea are loc pe terenul echipei din prima urnă, pe 24 martie.

Pe 29 martie, învingătoarea semifinalei Scoţia - Ucraina va întâlni câştigătoarea meciului Ţara Galilor - Austria, iar câştigătoarea semifinalei Rusia - Polonia se va duela pentru un loc la Cupa Mondială cu învingătoarea partidei Suedia - Cehia.

Câştigătoarea semifinalei Rusia - Polonia va fi gazdă în finala barajului, la fel ca şi câştigătoarea semifinalei Ţara Galilor - Austria, transmite Mediafax.

Selecţionerul Suediei, uşurat că a evitat Italia şi Portugalia

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Suediei, Janne Andersson, s-a arătat uşurat că echipa sa a evitat Italia şi Portugalia în barajele pentru Cupa Mondială 2022, transmite AFP.



Tragerea la sorţi a repartizat Suedia într-un turneu de patru echipe, din care mai fac parte Cehia, Polonia şi Rusia. În semifinalele barajului, naţionala scandinavă va întâlni Cehia pe 24 martie.



"Va fi un meci greu (cu Cehia - n. r.). Nu i-am studiat în detaliu, dar o vom face, avem destul timp să ne pregătim", a spus Andersson.



"Când nu mai erau decât patru echipe de extras şi Portugalia şi Italia încă nu căzuseră, recunosc că am sperat să jucăm cu Rusia. Rusia şi Polonia sunt însă amândouă mari naţiuni ale fotbalului", a adăugat tehnicianul.



Sub conducerea lui Andersson, Suedia a eliminat Italia în barajul pentru CM 2018, arată Agerpres.