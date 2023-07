Planta care conține mai mult calciu decât un litru de lapte

Dacă nu ați auzit de cresonul special (năsturelul) care crește de-a lungul râurilor, acum este momentul să-l cunoașteți. Această plantă conține o mulțime de nutrienți valoroși, cum ar fi vitamina K, vitamina A și vitamina B6, așa că este adesea numită antibioticul naturii.

Planta conține mai multă vitamina C decât o portocală și mai mult calciu decât un litru de lapte. În cele ce urmează, vă vom arăta ce alte efecte benefice are năsturelul.

1. Ajută la hidratare. Năsturelul este una dintre acele plante care constau aproape în totalitate din apă.

2. Întărește oasele. Știi că o cana de năsturel conține 34 de grame de vitamina K? Cantitatea menționată este suficientă pentru a acoperi valoarea zilnică recomandată.

3. Are efect anticancerigen. Potrivit unui studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition, o dietă bogată în vitamina C, bazată în mare parte pe legume și fructe, poate reduce riscul de a dezvolta cancer. Cresonul este o plană bogată în vitamina C!

4. Protejează inima. Vitamina C poate juca si un rol preventiv în dezvoltarea bolilor de inimă. În plus, datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatoare, cresonul poate sprijini funcționarea vaselor de sânge în prevenirea atacurilor de cord.

5. Protejează sănătatea ochilor. Năsturelul este o sursă bogată de luteină și zeaxantină, care pot reduce riscul bolilor oculare și cataractei legate de vârstă.

