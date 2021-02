Sporuri la salarii. Pilotul Cezar Osiceanu: "Să gândim un pic!"

"Haideti sa gandim un pic!

Sistemul salariu plus sporuri este de pe vremea comunismului introdus in Romania. El a avut ca scop incurajarea muncii in special in zone dificile si activitati grele, descurajarea nemuncii prin reducerea venitului efectiv castigat (nu mergeai la munca nu primeai sporul!)

Mecanismul s-a pastrat la stat dupa 1990 pentru aceleasi motive dar si pentru a da o gura de oxigen firmelor de stat cocosate de plata impozitelor, taxelor ec pentru angajatii lor.

Evident ca fiecare domeniu a inventat diverse sporuri functie de natura muncii dar repet, ele au avut ca scop blocarea cresterii salariului de baza, ceruta permanent de catre toti angajatiisi sistemele sindicale din Romania.

La privat problema a fost mai simpla pentru ca munca la gri si mai ales la negru nu exista decat acolo in Romania! La fel si evaziunea fiscala! Privatul face mereu galagie pe principiul hotul striga hotii si invoca tot mereu sintagma “statul este un prost administrator” desi se bate sa castige contractele cu statul!

Revenind la subiect taierea sporurilor nu se poate face pentru ca brusc angajatul la stat - fie ca este sau nu dintre cei 14.000 de noi angajati adusi in ultimul an de catre noua coalitie politica - isi va vedea taiat venitul real iar gaura in buget este data exact de marimea sporurilor taiate ! Si atunci sa vezi distractie!" spune Cezar Osiceanu

Salariile și sprurile în industria aviatică



"Sa analizam cazul industriei aviatice ca fiind unul dintre cele aflate in colaps.

In Romania exista doua modele folosite cel de stat si cel privat.La stat ( inainte de pandemie si in plin avant mondial alindusyriei) pilotul are un salariu de baza mic la care se adauga sporul de vechime si orele de zbor iar pentru ele se plateste CAS de 32,5% fata de cei 20% platiti de restul angajatilor din Romania. Venitul pilotului se completeaza prin diurnele in valuta care pot conduce la cresterea per total in functie de calificarea pilotului in cauza si tipul de avion zburat la sume variind intre 2500 si 5500 de euro lunar. Ca urmare a unor incalcari ale legilor taxate prin sentinte definitive si irevocabile s-a constatat ca angajatorul a fentat legea si nu a acordat sporurile legal prevazute iar cei cativa curajosi care s-au luptat cu sistemul au primit sumele datorate doar pe trei ani in urma conform legii. Restul ... restul s-au uitat lung au strans din dinti si au urat de bine sindicatului care a fost parte la aceasta hotie, pardon inginerie financiara! Mai mult, statul ca proprietar a impus acest sistem, dezvoltat perfid de exemplu prin plata veniturilor pilotiilor proprii sub nivelul colegilor lor din privat si controlat permanent prin Curtea de Conturi, corpurile de control ale ministrului transporturilor si al primului ministru, etc

La privat treaba este simpla pentru ca acolo salariul in lei este aproape de limta de jos deci valarea reala platita este insignifianta iar diurna in valuta neimpozabila este foarte mare!

Ca atare bugetul de stat din care se platesc si pensii si cheltuieli medicale, etc este alimentat in principal din sumele mult mai mari platite de bugetari decat din cele mult mai mici platite de angajatii la privat!

Un pilot la stat plateste atat in procente cat si net sume cu mult mai mari decat colegii de la privati ca sa nu spunem de restul angajatilor din Romania care platesc CAS! Cu toate acestea el nu primeste nimic in plus la un spital de stat ba mai mult este trimis la ... privat pentru ca ... are bani!!!

In conditiile in care utilitatile sunt la fel sau mai scumpe ca afara, iar veniturile ( care nu sunt deloc ca afara) scad, inflatia creste constant, industrii intregi sunt la pamant etc iar despre primul ministru aflam ca a facut bani tocmai eludand legal fiscul si statul roman prin firme offshore intrebarea care se mai poate pune este doar: cine va arunca primul piatra? Si nu in cine sau in ce!", a mai spus Cezar Osiceanu.