Pianistul rus, de 270 kg, care NU poate să renunțe la McDonald's. S-a legat de ușa restaurantului - VIDEO

Angajații McDonald's din Rusia și-au luat rămas bun de la clienți cântând. Un filmuleț postat pe Twitter arată cum aceștia cântă în timp ce prepară mâncarea. Și clienții sunt afectați de decizia companiei care se retrage pentru o perioadă nedeterminată de timp de pe piața Rusia, transmite Realitatea Plus.

Un cunoscut pianist rus, de 270 de kilograme, s-a legat cu cătușe de ușa unui McDonald's din Moscova, furios că restaurantul se închide. Acesta a spus că americanii i-au îmblânzit pe ruși cu aromele speciale din preparatele restaurantelor de tip fast food. Bărbatul a fost reținut după acest protest.

“They have no right to close.” Russian artist Nikas Safronov’s son Luka handcuffed himself to the door of a McDonald’s restaurant in Moscow, to protest the fast food chain’s pullout from Russia pic.twitter.com/xVq9zoYk2b

Afară s-au format cozi uriașe, iar rușii s-au îmbrâncit pentru un ultim meniu de la McDonald's.

Last days of McDonald's working in Russia

Now I understand why there were so few people on the protest on Red Square.

They chose burgers instead of protests.

Maybe after McDonald's is closed they will go. #Russians pic.twitter.com/ulvWBWm17S