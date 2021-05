Performanță istorică pentru lotul României de Culturism și Fitness

4 medalii de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Acesta este palmaresul sportivilor români la competiția europeană din Spania.

La finalul unui an greu, de pandemie, cu săli închise luni întregi, membrii lotului național al Federației Române de Culturism și Fitness au reușit cea mai bună clasare din toate timpurile în cadrul acestei competiții.

“Am confirmat și în 2021 că nu ne dăm bătuți. Nu doar atât, dar ne-am autodepășit și anul acesta, obținând rezultate istorice la Campionatul European: 19 medalii dintre care 4 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. În ciuda restricțiilor, care ne-au îngreunat mult pregătirea, am reușit să obținem cel mai bun rezultat din istoria Federației. Practic, ne-am dublat numărul medaliilor obținute față de anul 2020”, spune Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness.

Prima competiție internațională din 2021 s-a dovedit a fi un succes răsunător pentru România Lotul Federației Române de Culturism și Fitness a reușit să uimească competiția și să se claseze pe locul 3 pe echipe.

Românii medaliați la Campionatul European din Spania



1. Andrei Daniela – medalie de aur - Master Women’s Bikini 40-44 years, Open;⁠

2. Cîmpan Andrei – medalie de aur - Men’s Wheelchair Bodybuilding Open;⁠

3. Nedelcu Maria – medalie de aur - Junior Women’s Bikini Fitness 16-20 years, up to 166 cm;⁠

4. Vaipan Bogdan – medalie de aur - Men’s Games Classic Bodybuilding, Open;⁠

5. Albulescu Alexandru – medalie de argint - Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40 years & over, Open;⁠

6. Andrașoni Francisc – medalie de argint - Master Men’s Bodybuilding 50-54 years, over 80 kg;⁠

7. Antonescu Cosmin - medalie de argint - Men’s Physique up to 173 cm;⁠

8. Caracudă Ionuț - medalie de argint - Master Men’s Bodybuilding 55-59 years, Open;⁠

9. Corbeanu Florentin - medalie de argint - Master Men’s Physique 50 years & over, Open;⁠

10. Durlea Andrei - medalie de argint - Junior Men’s Physique 21-23 years, Open;⁠

11. Giurgiu Emil - medalie de argint - Master Men’s Bodybuilding 45-49 years, up to 90 kg;⁠

12. Iancu Cosmin - medalie de argint - Men’s Classic Bodybuilding up to 171 cm;⁠

13. Mufturel Albert Cristian - medalie de argint - Master Men’s Classic Bodybuilding 40-44 years, Open;⁠

14. Năstase Roberta - medalie de argint - Junior Women’s Bikini Fitness 21-23 years, up to 160 cm;⁠

15. Toma Dorel - medalie de argint - Master Men’s Bodybuilding 40-44 years, over 90 kg;⁠

16. Durlea Andrei - medalie de bronz - Men’s Physique up to 173 cm;⁠

17. Manea Marcel - medalie de bronz - Master Men’s Bodybuilding 40-44 years, up to 90 kg;⁠

18. Nedelcu Maria - medalie de bronz - Women’s Bikini up to 162 cm;⁠

19. Nuțescu Tiberiu- medalie de bronz-MasterMen’sBodybuilding5 0-54years,Open;