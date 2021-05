Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de proxenetism. 32 de persoane, duse la audieri

Astăzi, 25.05.2021, Poliţia Capitalei Secţiei 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu sprijinul unor efective din cadrul Poliţiei Sectorului 5 şi Serviciului Acţiuni Speciale, au pus în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele a 16 persoane suspecte sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism. Totodată, au fost puse în executare 32 de mandate de aducere.



În fapt, din datele şi probele administrate în cauză a rezultat faptul că în perioada decembrie 2020 - prezent, persoanele în cauză ar fi înlesnit practicarea prostituţiei in locaţii din Bucureşti şi din provincie, a 13 femei obţinând astfel foloase patrimoniale.



În urma percheziţiilor efectuate, persoanele au fost conduse pentru audieri, la sediul Secţiei 24 Poliţie. Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, sume de bani, precum şi alte probe de interes în cauză.



În urma probatoriului administrat, 15 persoane au fost reţinute, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de Secţia 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism, transmite Poliţia Capitalei printr-un comunicat de presă.

Percheziţii ale procurorilor DIICOT în Iaşi şi Tulcea la persoane acuzate de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism

Zilele trecute, procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Iaşi au efectuat, miercuri, şase percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Iaşi şi Tulcea, la locuinţele unor persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, se arată într-un comunicat de presă transmis de DIICOT.



Potrivit sursei citate, ancheta vizează patru persoane care, în perioada 2019 - 2021, prin utilizarea metodei "loverboy", au recrutat mai multe persoane vătămate minore şi majore, pe care le-au cazat în diferite locaţii şi le-au determinat la practicarea prostituţiei, cu scopul de a obţine foloase patrimoniale.



"În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe telefoane mobile, diverse sume de bani şi un autoturism", se precizează în comunicatul procurorilor DIICOT.



Şapte persoane urmează să fie ridicate de procurori şi poliţişti şi conduse la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi în vederea audierii.