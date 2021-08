Pepenele, cu semințe albe, care provoacă sete. Ciuhodaru: Cancerul din farfurie trebuie să dispară!

După ce s-a găsit o substanță toxică, oxid de etilenă, în înghețate, iată că acum cititorii noștri au semnalat probleme și cu pepenii: unii au semințe albe și ar fi injectați cu o soluție care îi face să se coacă mai repede.

Un cititor DC News ne-a semnalat că a cumpărat câțiva pepeni din piață de la același producător. După ce l-a tăiat, a observat felul cum arată semințele. Mai mult, după ce a mâncat câteva felii, a început să îi fie sete, un fapt anormal dacă mănânci lubeniță.

Produsele venite din import, fructe și legume, sunt controlate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Producția internă/locală este controlată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform unor surse DC News din cadrul celor două instituții, controale se fac, după planul obișnuit de funcționare. De asemenea, au fost făcute și reclamații, dar nu s-au găsit nereguli. Prin urmare, am solicitat oficial ANSVSA și MADR un punct de vedere aplicat pe problema noastră - dacă se fac controale la pepenii din piețe și supermarketuri. După câteva minute am primit un răspuns de 'concediu' din partea celor două instituții, o redirecționare a mesajelor de genul:' In perioada 06-28 august 2021 sunt in concediu de odihna. Va rog sa directionati emailul dvs. la comunicare@madr.ro.'.

De asemenea, românii trebuie să știe faptul că atunci când cumpără un pepene și sesizează nereguli evidente trebuie să se adreseze cu o mostră la ANSVSA, asta dacă l-au cumpărat din supermarket și la MADR dacă este din piață.

Ceea ce este în defavoarea noastră, a cumpărătorilor, este că putem vedea seminţele abia după ce am cumpărat pepenele şi am ajuns cu el acasă. Mai mult, am înțeles că analiza produsului (pepenele în cazul nostru) trebuie plătită tot de noi, consumatorii, la instituția statului care ar trebui să facă controale astfel încât să nu mâncăm pepeni injectați.

Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă cu privire la 'cancerul din farfuria românilor'

L-am contactat pe medicul Tudor Ciuhodaru pentru a afla cât de nocive sunt aceste substanțe pentru sănătatea noastră.

'Este o problema reală de sănătate publică! Se folosesc foarte multe substanțe, coloranți artificiali, precum cromatul de plumb, galben de metil, „roșu Sudan”, carburi și multe altele. Pentru creștere se folosesc nitrați. Și nu vorbim aici doar de pepeni, ci de numeroase fructe. Dacă semințele sunt albe, necoapte, este posibil ca să fie utilizată, pentru creștere forțată, o substanță folosită în SUA la struguri și kiwi, dar interzisă în Europa. Este vorba despre Forchlorfenuron.', a punctat Ciuhodaru.

Forchlorfenuronul a fost testat și pe şoareci în SUA. La doza maximă administrată, 400 de grame per kilogram de masă corporală, a apărut alopecia/chelia. Mai mult, șoarecii au scăzut în greutate.

'Însă problema nu este nouă. Sunt extrem de toxice aceste substanțe, mai ales pentru copii! Multe dintre ele au efecte negative, perturbatoare din punct de vedere neuro-endocrin. Ce înseamnă acest lucru? Este o substanță care poate duce la o tulburare în dezvoltarea psihosomatică a copiilor.', a spus Tudor Ciuhodaru.

'Tulburări de creștere, dezvoltare, infertilitate, cancer testicular, ovarian'

'Factorii perturbatori neuro-endocrini pot duce, pe termen lung, la tulburări de creștere, de dezvoltare, la infertilitate, cancer testicular, ovarian. Este o mare problemă! Recent, am mai depus alte două noi propuneri concrete la nivel european ce prevăd înființarea Rețelei Europene de Centre de Control al Calității și Conținutului alimentelor și băuturilor (nealcoolice și alcoolice) de import și locale care se desfac pe piață și sancționarea crâncenă a firmelor ce importă astfel de produse contaminate. Până când nu vom avea această Rețea de Centre de Control la nivel european, lucrurile de față vor persista.', a precizat Ciuhodaru.

'Întotdeauna marii producători vor pune pe prim plan interesul economic, dar asta nu trebuie să ducă la îmbolnăvirea oamenilor. Aceste controale de calitate ar trebui să fie în România și aleatoriu în alte două state membre. Astfel va dispărea dublul standard al produselor! Rata mare de mortalitate și incidența cancerului, mai ales în România, se leagă de ceea ce mâncăm și de dublul standard. De asemenea, trebuie și o educație în școală prin care copii să fie învățați ce și cum să mănânce.', a declarat Ciuhodaru.

Cancerul din farfurie trebuie să dispară!

'Sunt o sumedenie de instituții de control plătite bine din bani publici. Prin urmare, atunci când mă duc, cel puțin într-un magazin, ar trebui să am siguranța că voi consuma un produs sigur! Eu vreau ca viața românilor să fie protejată! Cancerul din farfurie trebuie să dispară! Mai mult, aceste firme care comercializează substanțe neconforme nu au ce să mai caute pe piață și ar trebui să primească amenzi uriașe!', a conchis medicul și europarlamentarul Tudor Ciuhodaru, pentru DC News.