Patru județe sunt vizate de Cod galben de ceață. Vizibilitatea este redusă

Update: ANM a transmis printr-un comunicat că s-a extins Codul galben de ceață pentru județele Constanța și Tulcea până la ora 10:00.

Știrea inițială: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de tip Cod galben pentru ceață care vizează mai multe județe.

În intervalul 03:30 - 08:00, astăzi, județul Constanța este sub Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

De asemenea, până la ora 8:00, județele Tulcea, Ialomița și Călărași sunt vizate de un Cod galben care vizează același fenomen de ceață care determină vizibilitatea redusă.

Faza lungă pe ceață

În cadrul emisiunii ”De ce conducem” instructorul de conducere defensivă Titi Aur a făcut precizări importante despre faza lungă pe ceață, după ce a vizionat imagini în care un autoturism s-a angajat într-o depășire riscantă, la limită, pe timp de ceață.

„Aici, diferența între accident foarte grav cu mulți răniți și o fază de trafic a făcut-o doar șansa, norocul. De ce? Pentru că Duster-ul s-a băgat într-o depășire într-un loc cu vizibilitate mică, a surprins practic mașina care venea din față care se vede foarte târziu și pentru că are niște faruri foarte ”chioare”. Pentru că are farurile aprinse dar nu-mi dau seama dacă-i doar pe poziție sau e fază scurtă aprinsă.

Am mai spus-o și o spun iar: când ai vizibilitate mică, când e ceață ziua, când îți bate soarele din spate aprinde faza lungă. Pentru că nu-l poți orbi pe ăla din față. Da, noaptea îl orbești, dar pe ceață sau când îți bate soarele din spate aprinde faza lungă! Dacă ești doar pe poziție sau dacă ai chiar faza scurtă îți asumi, ca în clip, o depășire riscantă care putea să iasă rău de tot și doar șansa a făcut să scape. Dacă era accident Duster-ul era, clar, vinovatul, dar și mașina din față nu-mi dau seama dacă are farurile aprinse sau doar poziția aprinsă”, a precizat Titi Aur.

