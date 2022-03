Partidul NOI, noua formațiune politică din care face parte Viorica Dăncilă. Când a fost înființat și cine conduce partidul

În urmă cu două zile, Viorica Dăncilă și-a anunțat demisia din PSD, după 26 de ani. Aceasta a anunțat că demisionează și din BNR și că aderă la un nou partid, numit “Națiune Oameni Împreună”. Totuși, partidul NOI este unul necunoscut și puțini știu când a fost acest înființat sau cine îl conduce.

Când a fost înființat partidul NOI și cine îl conduce

Partidul NOI a fost înregistrat definitiv în registrul partidelor politice la data 13 ianuarie 2022, conform Tribunalului București, scrie ȘtirileProTv.ro.

Noua formațiune politică din care va face parte Viorica Dăncilă este condusă interimar de un IT-ist din Cluj-Napoca. Este vorba despre Bogdan Petrescu, care este și membru fondator al formațiunii politice.

Din conducerea partidului “Națiune Oameni Împreună” mai fac parte Francesco - Ionel Șerban (președinte interimar Consiliul de Proiecte și Strategii), Iulia Hirică (vicepreședinte interimar), Răzvan-Gabriel Gogoț (vicepreședinte interimar), Cornelia Baloș (secretar general interimar) și Silvia Braia (trezorier interimar). Printre membrii fondatori ai partidului se numără Daniela Crasan, Gabriel Ghiță și Cătălin Spătaru.

Viorica Dăncilă: Sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage și multe critici

"Un partid tânăr, cu oameni tineri, dar valoroși, oameni care au decis să nu mai stea deoparte. Nu a fost ușor ca după 26 de ani în care am activat în Partidul Social Democrat să fac acest pas. L-am făcut însă pentru că NU mă mai regăsesc în PSD, nu mai rezonez cu deciziile pe care actuala conducere le ia. Nu eu i-am trădat, ei ne-au trădat pe mulți dintre noi, au dezamăgit încrederea acordată de foarte mulți români. Mi-am asumat activitatea mea publică, cu bune și rele. De aceea, sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage și multe critici.

Însă, ca un om care își iubește țara, ca un bun român, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine. Nu am ales să revin în politică pentru a crea sau a întreține divergențe cu cineva sau pentru a ataca celelalte formațiuni politice, chiar dacă am fost atacată cu încrâncenare și agresivitate, chiar din interiorul partidului din care făceam parte. Am revenit în politică pentru a crea consens, pentru un vis mai vechi în care politica poate fi și altfel, o politică în care interesul personal și cel de partid să fie înlocuit cu interesul național.” a scris Viorica Dăncilă pe Facebook atunci când și-a anunțat demisia din PSD. Vezi mai mult AICI.

