Părinții vor putea participa la festivitățile de sfârșit de an școlar ale copiilor dacă au test negativ sau sunt vaccinați anti-Covid

Festivitățile trebuie organizate în aer liber. Prevederea se regăsește în hotărârea de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgență . Aceasta cuprinde noile măsuri de relaxare a unor restricții ce vor intra în vigoare în România din 1 iunie 2021:

'Se propune ca festivitățile organizate în spații deschise, prilejuite de terminarea anului școlar să poată fi desfășurate cu participarea elevilor și personalului didactic, precum și a aparținătorilor, dacă aceștia din urmă sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ori prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității) în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății'.

Alte hotărâri ale Guvernului cu privire la noi măsuri de relaxare

Amintim faptul că Guvernul a aprobat creşterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numărului participanţilor la activităţile culturale, artistice, de divertisment desfăşurate în spaţii deschise, dacă fac dovada că sunt vaccinate anti-COVID, testate sau trecute prin infecţia cu SARS-CoV-2, a anunţat, joi, prim-ministrul Florin Cîţu.



"Astăzi am aprobat un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor 2 şi 3 la HG 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 31 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19. De fapt, vorbim de măsuri de relaxare în continuare, măsuri care vin în urma rezultatelor bune pe care le avem în lupta cu pandemia. (...) În primul rând, am crescut numărul participanţilor la activităţile culturale, artistice, de divertisment desfăşurate în spaţii deschise de la 500 la 1.000. Pot participa doar persoane vaccinate, testate sau trecute prin boală. Am creat cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice în spaţii deschise cu participarea publicului peste 1.000 de persoane care sunt vaccinate", a declarat Cîţu, la Palatul Victoria.



Numărul persoanelor care pot circula în grupuri a fost mărit la opt





"S-a aprobat desfăşurarea evenimentelor private, nunţi, botezuri cu 50 de persoane în spaţii închise şi 70 de persoane în spaţii deschise. Numărul persoanelor participante poate fi mai mare doar dacă toate persoanele sunt vaccinate", a precizat Florin Cîţu.



Activităţile sportive se pot desfăşura, atât la interior, cât şi la exterior, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea spaţiului, a adăugat premierul, care a menţionat că participarea peste această limită este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID sau prezintă test negativ sau se vaccinează înainte de intrarea la eveniment.



"Asta înseamnă că la evenimentele sportive vom avea centre de vaccinare", a explicat Cîţu. Potrivit şefului Executivului, a fost crescut şi numărul persoanelor care pot participa la activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment la interior de la 50% la 70% din capacitatea spaţiului.



"A fost crescut numărul persoanelor care pot participa la cursuri de instruire şi workshop-uri în spaţii închise de la 50 la 70 şi creată posibilitatea desfăşurării la capacitate maximă a spaţiului, dacă la activitate participă doar persoane vaccinate. Se permite desfăşurarea conferinţelor cu cel mult 100 de persoane şi a fost creată posibilitatea desfăşurării acestora la capacitate maximă a spaţiului, dacă la activitate participă doar persoane vaccinate", a completat el.





Noi măsuri de relaxare şi în privinţa locurilor de joacă, sălilor de fitness şi piscinelor interioare





"S-au redeschis locurile de joacă din spaţiile închise, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi sub condiţia ca însoţitorii copiilor să facă dovada vaccinării sau a trecerii prin boală. A fost crescut numărul persoanelor care pot participa la activităţi în sălile de sport sau fitness, de la 50% la 70% din capacitatea spaţiului, numărul participanţilor poate fi mai mare dacă toţi sunt vaccinaţi. S-au redeschis piscinele interioare, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului", a arătat Florin Cîţu.



El a mai informat că a fost crescut gradul de ocupare a meselor din restaurantele de interior de la 50% la 70% din capacitatea spaţiului, iar numărul clienţilor poate fi mai mare dacă toţi sunt vaccinaţi anti-COVID.



"A fost crescut gradul de ocupare a spaţiilor de cazare de la 70% la 85% pentru unităţile de cazare de pe litoral. S-au redeschis barurile, cluburile, discotecile şi sălile de jocuri în intervalul orar 5,00 - 24,00, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar pentru persoanele vaccinate. A fost crescut gradul de ocupare a spaţiilor destinate jocurilor de noroc de la 50% la 70% din capacitatea acestora", a mai declarat Cîţu.