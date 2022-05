Părintele Vasile Ioana, despre păcatul de a înjura. Ce cuvinte propune să rostim când suntem supărați

La emisiunea „Vorbește lumea” de la ProTV, preotul Vasile Ioana a discutat despre ce înseamnă păcatul cu adevărat și cum poate să afecteze viața unui credincios. În urma mărturisirii făcute de Theo Rose, care a spus că „îl zic pe ăla cu d”, preotul a spus: „Demonul este o forță malefică ce se invocă. Nu are nevoie de timp și de spațiu. Ar trebui să stăm departe, nici măcar să nu îi rostim numele. (...) Ar trebui să rostim alte cuvinte, ai nevoie de o supapă: fir-ar să fie, dă-o încolo de treabă, dă-o în Gura Oborului. Niciodată cuvântul cu d!”

„Toți păcătuim. Păcatul cel mai mare al omului modern este că nu știe să-și managerieze timpul, își fură singur timpul. Omul trăiește în cultura nimicului”, a spus părintele.

EXCLUSIV DCNews / Dan Negru, în dialog cu preotul Vasile Ioana: Aveam atunci toate datele să mă smintesc, să mă întorc împotriva religiei. Mai mult decât atât, aveam toate datele să fac rău Bisericii

Părintele Vasile Ioana este un om deosebit. Schimbă destine, schimbă oameni. Așa s-a întâmplat și cu Dan Negru. Ce i-a unit pe cei doi? Necazul și disperarea. Bunăvoința și credința. S-au cunoscut într-un moment extrem de delicat, moment în care Dan Negru ar fi putut face mult rău bisericii.

Într-un moment de răscruce, când sorții păreau să nu-i mai zâmbească și doar credința mai putea fi de ajutor, Dan Negru a apelat la harul Părintelui pentru a-i salva unul dintre cei mai iubiți oameni de la o grea încercare. Și, pentru că miracolul rugăciunii s-a înfăptuit, acesta a redescoperit puterea credinței și s-a simțit legat de Părinte din acea clipă, până în zilele noastre.

Legăturile pe care le face sufletul sunt inaccesibile rațiunii, dar palpabile și concrete în realitate. Cum ar fi și această carte, Dialogul Speranței | Despre liniștea sufletului, o materializare a intersecției celor două destine, care acum oferă omenirii o serie de gânduri și pilde ce pot alina și pot readuce la viață cele mai îngenunchiate inimi.

„Aveam atunci toate datele să mă smintesc, să mă întorc împotriva religiei. Mai mult decât atât, aveam toate datele să fac rău Bisericii. Lucrez în media, am o mulțime de prieteni, puteam să fac publică situația asta. Mulți abia așteptau să întineze imaginea Bisericii și a preoților. Am tăcut, habar n-am ce m-a făcut să tac și să-i spun doar soției mele ce am pățit. Ea a pus mâna pe telefon și v-a sunat pe dumneavoastră”, i-a spus Dan Negru preotului Vasile Ioana în cartea Dialogul Speranței | Despre liniștea sufletului. Despre ce este vorba aflați în noua carte apărută la Editura Bookzone. Este prima dată când Dan Negru vorbește public despre acest subiect. Continuarea, AICI!

