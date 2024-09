Paradox cu intrarea României în Schengen terestru. De ce s-a complicat procesul / video

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a evidențiat un paradox în legătură cu accederea României în Spațiul Schengen și cu frontierele terestre, după ce țara noastră a reușit să acceadă cu cele maritime și aeriene în prima parte a acestui an.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ultimă oră! Ce se întâmplă cu intrarea României în Schengen terestru dacă iese PNL de la guvernare

Contextul politic din Uniunea Europeană complică și procesul de accedere al României cu frontierele terestre în spațiul de liberă circulație. Ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat un paradox în legătură cu intrarea deplină a României în Spațiul Schengen .

„Suntem țară Schengen cu două frontiere, dar suntem perfect pregătiți pentru cea de-a treia frontieră și toată lumea știe lucrul ăsta, inclusiv la nivel politic, însă la nivel politic situația e mai complicată“, a spus ministrul Afacerilor Interne.

„E un subiect de cea mai mare importanță“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Eu vorbeam de condițiile mai dificil din punct de vedere politic. E un paradox. Anul trecut, înainte de intrarea în Schengen maritim și aerian, contextul era mai calm, mai propice oarecum pentru o negociere, pentru o decizie. Pe de altă parte, poziția noastră era mai slabă decât cea pe care o avem astăzi, pentru că nu eram membri în Spațiul Schengen, deloc, cu nicio frontieră. S-a făcut un pas și s-a reușit, dar anul acesta situația e puțin mai diferită“, a menționat ministrul Cătălin Predoiu.

CITEȘTE ȘI - Karl Nehammer, în fața unei înfrângeri istorice

Foto: Inquam Photos/George Călin

„Noi suntem mai bine poziționați, în teren există acele progrese, care au continuat și colegii noștri au putut să vadă că nu-i o întâmplare - că în 1-2 ani am crescut performanțele, am crescut investițiile, am alocat mulți bani - ne-am întărit și că e o politică în spate.

În al doilea rând, mesajele date la nivel ministerial au fost clare, am spus că alocăm bani și că pentru noi, migrația e o chestiune importantă nu doar din perspectiva Schengen, ci pentru că vrem să ne protejăm țara și vrem ca cetățenii români să trăiască într-o țară sigură din punct de vedere al migrației ilegale. Eu nu vreau să avem un fenomen scăpat de sub control în România, iar acest lucru e de datoria mea, pe care trebuie să o îndeplinesc.

De asemenea, faptul că suntem membri Schengen ne dă un statut cvasi-egal cu ceilalți. Ne lipsește într-adevăr o frontieră, dar vorbim de la țară membru Schengen la țară membru Schengen. E altceva!“, a mai zis ministru.

Metaforă cu intrarea României în Schengen și Formula 1

„Pe de altă parte, contextul e mai dificil, pentru că de curând au fost alegeri în Țările de Jos, a venit guvern nou, au fost alegeri în Franța și a venit un guvern nou, cu miniștri noi, au fost alegeri la nivel european și avem comisari noi. Lucrez în direcția de a-l întâlni cât de repede pe noul comisar (n.r. al Afacerilor Interne). Totodată, vom avea alegeri în Austria și vom avea un guvern nou. Per ansamblu, contextul politic s-a complicat în anumite țări. Cu noile guverne, trebuie să vezi ce poziție au. O luăm și de la zero dacă e nevoie, dar o luăm cu argumente, poziția noastră fiind mai puternică.

E ca la o cursă de Formula 1, la care anul trecut plecam de pe grilă pe poziția 8-10, dar circuitul era curat, asfaltat și totul era în regulă, anul acesta suntem în pole position, numai că terenul este mai accidentat“, a concluzionat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News