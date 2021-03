Pantofii sport satanici, ultimul model scos de Nike. Cât costă o pereche și ce semnificație are prețul

Nike a scos o nouă pereche de pantofi sport, care sunt marketați cu titlul de „satanici”. Noua colecție creată în colaborare cu rapperul Lil Nas X a devenit în scurt timp una controversată. Pe pantofi pot fi observate însemnele „666”, dar și o cruce întoarsă și ar avea în compoziția lor sânge uman, informează CNN.

Pantofii negri cu accente roșii au fost făcuți pe platforma clasicului Nike Air Max 97 de către Lil Nas X și cooperativa de artă newyorkeză MSCHF. În ciuda colaborării care se anunța a fi una de succes, Nike s-a distanțat de conceptul lansat sub sigla sa. Purtătorii de cuvânt ai companiei au specificat că nimeni din cadrul firmei nu a participat la crearea conceptului.

Colecția în ediție limitată conține un spațiu în interiorul pantofului în care este vopsea roșie „și un strop de sânge uman”. O singură pereche costă 1.018 dolari, făcând astfel o referință la un verset biblic: ”L-am văzut pe Satan căzând din cer ca fulgerul” (Luca 10:18).

