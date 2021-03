Pădureanu, după moartea Corneliei Catanga, apel către Firea și Becali

Cornelia Catanga, infectată cu Covid-19, s-a stins din viață vineri dimineață, la Spitalul Universitar din Capitală, în urma unui stop cardio-respirator. Mara Bănică, cea care a dat vestea morții, a dezvăluit că soțul cântăreței de muzică lăutărească, Aurel Pădureanu, nu are bani de înmormântare.

„Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze”, a declarat Mara Bănică la Antena Stars.

Jurnalistica a explicat că „proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit.”

De asemenea, Mara Bănică a precizat la „Star Matinal” că „Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”.

Cum a primit Mara Bănică vestea morții

„Noi dormeam, era 4.45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea 'Mara, a murit Cornelia'. I-am zis *Liniștește-te.*

Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace.”, a mai spus Mara Bănică la Antena Stars.