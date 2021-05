OZN-uri de Buzău. Mărturiile unui pilot de elicopter despre întâlnirea cu un OZN

Departamentul american al Apărării a difuzat oficial luni trei înregistrări video realizate de piloţi ai Marinei Militare a Statelor Unite în care ar apărea OZN-uri întâlnite în timpul unor zboruri, transmite Agerpres, citând AFP. Unul din materialele video, alb-negru, este din noiembrie 2004, iar alte două din ianuarie 2015. Ele erau deja cunoscute, în special după ce au fost publicate de New York Times.



Pentagonul a explicat într-un comunicat că a decis să distribuie oficial înregistrările pentru a înlătura orice îndoială privind autenticitatea imaginilor sau existenţa altor înregistrări şi a precizat că "fenomenele aeriene observate în materialele video sunt caracterizate în continuare ca 'neidentificate'".

Dar cazurile nu se rezumă la spațiul aerian al Statelor Unite ale Americii. Și în Buzău, aviatorii de la unitatea de aviație Boboc, au avut loc apariții misterioase. În timp ce efectuau un zbor de antrenament cu elicopterele IAR-316, piloților le-a ieșit în cale o sferă roșie. Dimensiunile acesteia erau duble față de lungimea elicei elicopterului, având o viteză de deplasare uimitoare. Un pilot, Marcel Smoleanu, spunea că viteză sferei era enorm mai mare față de cea a rachetelor lansate de elicoptere.

OZN sub forma unei sfere roșii

„Era ora 23. Fiecare era cu gândurile lui, mai ales că prinsesem și o muzică liniștitoare la radio. Zburam la o sută de metri de sol și vedeam Urziceniul, luminat. La un moment dat, brusc, în partea stângă s-a aprins o sferă mare, roșiatică, incandescentă”, își amintește Marcel Smoleanu, pilotul primului elicopter ce zbura pe ruta Buzău - Urziceni, scrie Știri de Buzău.

„Am estimat-o ca având diametrul de două ori mai mare decât lungimea elicopterului. Deci, vreo 20 de metri. Mai târziu, colegul Doru Drăgoi, care era în punctul de comandă și ne-a văzut pe tubul de la radiolocator, a spus că dimensiunea punctului nu a fost dublu, ci mult mai mare. Iar apropierea, o estimam cam la un kilometru dar și în aces caz de la radiolocator am aflat că eram mult mai aproape și era să ne ciocnim. Între timp, i-am întrebat pe cei din spate, ați văzut ce am văzut și eu? Au zis da, dar cu o voce din care mi-am dat seama că erau și ei marcați de ce vedeau”, spune Marcel Smoleanu.

Sfidează legile fizicii

Sfera a mers alături de elicoptere preț de câteva secunde.

„Avea la început viteză mică, 150 de kilometri pe oră. Apoi, a dispărut de lângă noi cu o viteză uluitoare, accelerată de la început. Niciun vehicul de pe pământ nu poate să accelereze în asemenea fel. Mig-ului 21 îi trebuie secunde ca să ajungă la viteză supersonică. Când ne-a tăiat calea, s-a oprit exact pe direcția noastră. Deci și oprirea s-a făcut brusc, sfidând legile fizicii. Abia atunci am simțit frica. Am redus viteza până la zero dar am făcut și viraj la stânga, ca să ieșim din axul de zbor. În momentul în care am făcut această evoluție și ne-am stabilizat în zbor orizontal sfera s-a stins brusc”, își amintește fostul pilot de elicopter.

Aeronavele au fost aduse la sol, iar piloții au fost trimiși acasă, fără a mai fi respectate protocoalele post zbor.

„În anii ’80, când eram în Tratatul de la Varșovia, am primit de la un maior din comandament copia unui raport, scris la mașină și însoțit de fotocopii, în care erau exemple întâlnite la ruși. Erau unele fotografii cu o epavă și KGB-iști care înconjurau resturile. Au făcut analiza din care erau făcute și au tras concluzia că au fost făcute din elemente existente pe pământ dar pe care noi nu aveam cum să le prelucrăm, pentru că nu aveam tehnologia”, declară Marcel Smoleanu.

Ținte identificate pe radar

Locotenent-comandorul Doru Drăgoi, azi în rezervă, era șef de tură în acea noapte la punctul de comandă radar de pe aerodromul militar Boboc. Își amintește că în acea noapte Buzăul fusese survolat de mai multe OZN-uri.

„După ce i-am adus pe ai noștri la aterizare, cei de la radiolocație mă sună și îmi spun să fiu atent din nou la ecran. Când m-am uitat pe radar am văzut o mulțime de ținte, peste zece la număr. Acestea aveau evoluții ciudate în zona Mărăcineni – Săpoca, la circa 10 kilometri nord-est de Buzău. Mergeau de parcă erau elicoptere, în șir, până la Săpoca, apoi, una câte una, făceau un viraj de 180 de grade, după care dispăreau de parcă intrau în pământ”, povestește Doru Drăgoi.