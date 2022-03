Orchestra simfonică din Kiev a cântat imnul ucrainean în piața Maidan (VIDEO)

Într-un act de sfidare în deja celebra piaţă Maidan din Kiev, unde proteste recente au dejucat planurile Moscovei în Ucraina, o orchestră s-a adunat miercuri în faţa unei mici mulţimi pentru a interpreta imnul naţional în timp ce forţele ruse înaintau spre oraş, relatează Reuters, citat de Agerpres.



Orchestra simfonică din Kiev a interpretat şi un fragment din "Odă bucuriei", de Ludwig van Beethoven, aflată la originea imnului Uniunii Europene, amintind dorinţa guvernului ucrainean de a se apropia de Europa şi de a se îndepărta de orbita Rusiei.



Zeci de persoane s-au adunat în Piaţa Independenţei (Maidan), unii dintre cei prezenţi fluturând drapelul Ucrainei. La încheierea imnului naţional cei adunaţi în piaţă au aplaudat, iar o femeie a strigat "Pentru Ucraina!".

Happening now in Maidan Square, a concert by the Kyiv Classic Symphony Orchestra



