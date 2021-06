Orban vs. Cîțu. Ion Cristoiu: O dezvăluire de la ei din interior! El va fi câştigătorul

Ion Cristoiu atrage atenţia că adevărata bătălie se dă în filialele din teritoriu, unde au loc alegeri interne, şi dezvăluie că gruparea Cîţu şi-a asigurat deja contracandidaţi la gruparea Orban.

Ion Cristoiu consideră că în toamnă, la Congres, va fi al treilea puci din PNL, pentru că scopul grupării reformiste este îndepărtarea lui Ludovic Orban şi reformarea partidului pentru ca acesta să nu aibă soarta PNŢCD după alegerile din 2024. „La congres va avea loc al treilea puci. (…) O dezvăluire de la ei din interior: că războiul e chiar civil. Adică nici în grupurile parlamentare nu mai vorbesc unii cu alţii. S-a ajuns la o ruptură care nu e de suprafaţă”, a subliniat Ion Cristoiu.

În opinia lui Ion Cristoiu, dacă Ludovic Orban va rămâne şeful PNL, atunci partidul se va rupe.

Ion Cristoiu mai spune că, la cum merg lucrurile acum, Florin Cîţu va câştiga bătălia pentru şefia PNL.

„Eu nu cred că se va rupe partidul dacă va veni Cîţu, pentru că va fi şi preşedintele... Ludovic Orban cred că va dispărea din viaţa politică. Aşa cum se desfăşoară acum, nu am pomenit, şi am 30 de ani de când sunt martor la bătăliile din partide, nu am întâlnit o asemenea bătălie niciodată. De regulă au fost bătălii crunte în partidele din opoziţie. Singura dată ar fi ruperea FSN în 1992, dar atunci nu s-a confruntat direct Petre Roman cu Ion Iliescu. Acum avem o confruntare directă între premierul României, care dispune de forţă, poate şi o parte din sistem, şi Ludovic Orban. Unde mă duc toată lumea mă întreabă cu cine să fie. Eu îi sfătuiesc pe toţi să fie cu Cîţu de pe acum, (...) pentru că el va fi câştigătorul”, a conchis Ion Cristoiu.

Congresul PNL, la care se va alege președintele PNL, va avea loc în data de 25 septembrie. Candidează Ludovic Orban și Florin Cîțu.

Ludovic Orban, nou atac

Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut un nou atac la contracandidatul său la funcția de președinte al partidului, spunând că nu poți vorbi de suflu nou cu o echipă în care sunt Emil Boc, Gheorghe Flutur și, în acest caz, ar trebui redefinit „suflul nou”.

Ludovic Orban a spus că pentru el alegerile se vor termina după ce se va da și ultimul vot și că el consideră că a adus un suflu nou în partid.

Acest articol reprezintă o opinie.