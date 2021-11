Orban spune că PSD va ține PNL la guvernare, atât timp cât liberalii le vor fi de folos

Întrebat, sâmbătă, la Digi 24, cât va rezista construcția PSD – PNL, Orban a spus tranșant: „Atâta timp cât PSD va considera necesar prezența la guvernare. Dacă PSD va simți că pierde din guvernarea cu PNL – și vă garantez că pierde – e gata”, a spus Orban.

Ludovic Orban a precizat că a văzut analizele sociologice privind soluționarea crizei. Astfel, un guvern PSD ar avut un sprijin mai mare decât un guvern PSD – PNL.

„Aproape două treimi din votanții PNL nu erau de acord ca PNL să intre în guvern cu PSD și peste jumătate din votanții PSD nu erau de acord ca PSD să intre în guvern cu PNL”, a mai spus fostul președinte al liberalilor.

Potrivit lui Orban, un guvern PSD – PNl este unul „împotriva voinței dominante a alegătorilor care au votat cu cele două partide”.

Întrebat cine va rămâne în Guvern și cine va fi dat afară în cazul în care PSD și PNL nu se vor mai înțelege, Ludovic Orban a spus: „PNL nu cred că va mai avea capacitatea să refacă o altă majoritate parlamentară dacă dă PSD afară”, relatează Mediafax.

Sâmbătă va fi definitivat acordul PSD-PNL-UDMR

Prim-vicepreşedintele PNL, ministrul interimar al Internelor, Lucian Bode, a declarat, vineri, că a fost definitivat programul de guvernare al viitorului Guvern, iar sâmbătă va fi agreat acordul politic între PNL, PSD, UDMR şi minorităţi care va cuprinde data fixă de rotaţie a premierilor, câte ministere va avea fiecare partid şi cum vor fi soluţionate eventualele dezacorduri din coaliţie.



"Practic suntem la două luni, mai bine de două luni de la declanşarea acestei crize politice, moment în care, ştiţi foarte bine, foştii noştri parteneri din USR PLUS au plecat de la guvernare. După aceste două luni, pe baza unor decizii politice, atât noi cât şi cei de la PSD cât şi cei de la UDMR şi minorităţi am decis să ne aşezăm la masă negocierilor. Suntem la două săptămâni aproape de când am pornit aceste negocieri. Ce s-a făcut în aceste două săptămâni? Am discutat, am negociat programul de guvernare capitol cu capitol şi, începând cu a doua parte a zilei de ieri, am început să discutăm despre structura guvernului. Deci în două săptămâni am discutat capitol cu capitol programul de guvernare, viziunea fiecăruia dintre noi, s-au blocat de foarte multe ori, dar am găsit soluţi", a afirmat Bode, la Antena 3.

Acordul va cuprinde absolut toate detaliile alianței





El a explicat că acordul politic între PNL, PSD, UDMR şi minorităţi va cuprinde câte ministere va avea fiecare partid, ce se întâmplă la rotaţia premierilor, cum va funcţiona coaliţia şi cum vor fi soluţionate eventualele dezacorduri.



"Ne vom înţelege şi pe structura guvernului. Astăzi am agreat acest ultim pachet, pachetul social şi putem spune că mâine (...) la ora 14,00 reluăm discuţiile pe structura guvernului şi cred că mâine putem spune că avem definitivat programul de guvernare şi tot mâine vom agrea acordul politic pentru că în acordul politic, un document scris semnat de către cei patru liberi ai partidelor care formează coaliţia - PNL, PSD, UDMR şi minorităţi, vom spune exact cum funcţionează coaliţia, vom spune exact câte ministere ia fiecare partid", a adăugat Lucian Bode.