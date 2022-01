Orban, după ce a avut Omicron: Să se renunțe COMPLET la certificatul verde

Ludovic Orban susține că nu a făcut o formă gravă a bolii, după ce s-a infectat cu Sars-Cov-2. El a povestit cum a decurs perioada de carantină și a menționat că a fost verificat de polițiști doar de două ori. Totodată, Orban solicită coaliției "să renunţe complet la ideea certificatului verde".

"Am fost absent din spaţiul public după anul nou dintr-un motiv obiectiv. Am avut Covid-19. Am fost diagnosticat pozitiv la testul PCR efectuat în 5 ianuarie. Timp de doi ani, de la debutul pandemiei, am reuşit să mă feresc de coronavirus. M-am îmbolnăvit deşi sunt vaccinat şi cu doza a treia, administrată în octombrie 2021 şi respect regulile de protecţie sanitară. Cel mai probabil, am fost infectat cu Omicron.

Nu am avut o formă gravă. Simptomele ( febră, tuse uscată, dureri de cap, dureri musculare, iritaţia căilor respiratorii ) s-au manifestat timp de 2, 3 zile. Am putut să văd direct acţiunea instituţiilor implicate. Am fost sunat de DSP Bucureşti chiar în ziua în care am fost introdus în aplicaţia Coronaforms pentru efectuarea anchetei epidemiologice şi am primit pe mail decizia DSP cu privire la perioada de izolare în ziua următoare. Am fost sunat şi de un reprezentant al DSP Prahova, probabil pentru că în ancheta epidemiologică am indicat ca loc posibil de infectare o localitate din judeţul Prahova, unde mi-am petrecut revelionul.

Orban: Solicit coaliţiei de guvernare să renunţe complet la ideea Certificatului Verde

În perioada în care am fost izolat la domiciliu am fost vizitat de poliţie de două ori pentru a fi verificat dacă respect decizia de izolare. Nu am fost la spital, dar mi-am monitorizat constant saturaţia de oxigen cu pulsoxiometrul. De astăzi, mi-am reluat activitatea obişnuită şi sunt la fel de dedicat ca şi până acum reprezentării în Parlament a cetăţenilor români.



PS1: Vă recomand cu încredere să vă vaccinaţi. Chiar dacă nu elimină riscul de îmbolnăvire, cu siguranţă vă fereşte de o formă mai gravă a bolii.

PS2: Solicit coaliţiei de guvernare să renunţe complet la ideea Certificatului Verde.

PS3: Indiferent dacă sunteţi sau nu vaccinaţi, respectaţi în continuare măsurile de protecţie sanitară.", a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

