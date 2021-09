"Întotdeauna opoziţia se poate uni. Eu zic că am putea colabora cu toate aceste partide (n.r întrebat dacă ALDE ar mai putea colabora cu PMP sau Pro România). Cu Pro România am mai colaborat, din păcate electoratul nu ne-a validat intenţia de a fuziona. Câtă vreme electoratul nu a validat-o, este firesc ca ea să se oprească. Putem colabora, putem discuta, şi acest lucru este facilitat şi de faptul că suntem în opoziţie sau mai ales de faptul că suntem în înaltul tribunei, nu suntem jucători pe scena politică. Sigur că da, putem colabora. În opoziţie, colaborarea e mai facilă decât la putere", a declarat Daniel Olteanu la DC NEWS TV.

"Suntem într-un nou capitol"

După ce Val Vâlcu a adus în discuţie relaţia din trecut dintre Călin Popescu Tăriceanu şi Traian Băsescu, Daniel Olteanu a spus că "aş vrea să fazaţi ALDE şi PMP după congresele pe care ambele partide le-au avut. Au conduceri noi! Nu am auzit ca Traian Băsescu să interfereze cu actul de decizie din PMP şi vă garantez că la ALDE nu interferează nimeni cu deciziile noastre. Suntem într-un nou capitol al vieţii noastre politice. Să ne amintim că şi cei doi au colaborat cu rezultate la un moment dat. Dar noi nu avem acest exerciţiu de a împărţi puterea şi de a colabora cu partenerii de guvernare", a mai punctat preşedintele ALDE.

Noul preşedinte ALDE anunţă conducere colectivă în partid

”ALDE a trecut printr-un moment dificil, anul 2020, în care nu ne-a fost uşor să trecem peste rezultatele obţinute. Dar ALDE s-a regrupat, suntem în plin proces de reorganizare a partidului. Am avut un congres în aprilie, în care a fost aleasă o nouă conducere, cu mine preşedinte. Nu ne este deloc uşor, dar am plecat la reconstrucţia partidului cu două lucruri la care ţinem foarte mult.

În primul rând am plecat de la principiul meritocraţiei. Însăşi propunerea mea pentru funcţia de preşedinte a venit la sugestia colegilor, pentru că eu am obţinut cele mai bune rezultate la ultimele alegeri la filiala pe care am condus-o, ALDE Vaslui, şi nu pot să nu amintesc şi nu am voie să nu spun acest lucru: dacă efortul pe care eu şi alţi colegi care au performat ar fi fost replicat la nivelul întregului partid, astăzi am fi fost partid parlamentar. Eu niciodată nu am ratat pragul parlamentar, ba din contră, la parlamentare am luat 10%, peste USR-PLUS, fără nicio alianţă.

Un al doilea lucru la care ţinem foarte mult este conducerea de echipă. Pentru că astăzi vedem cu toţii că după 30 de ani de la Revoluţie, 30 de ani de reforme care ar fi trebuit să ne înveţe ce este democraţia participativă, reforme care nu ştim dacă au început vreodată, am constatat cu toţii că am fost mai degrabă într-o criză permanentă, mai ales o criză de lideri. Iar astăzi, criza de lideri reprezentativi, de anvergură naţională, o vedem la toate partidele. ALDE azi nu mai are un lider cu personalitate, cu substanţă pe scena politică, cum a fost Călin Popescu Tăriceanu, de aceea am ţinut ca noua structură de conducere să fie colectivă", a declarat Daniel Olteanu la DC NEWS TV.