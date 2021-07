Olimpiada de Benzi Desenate, la Casa Filipescu-Cesianu

„Cu sprijinul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov prin Centrul de excelență pentru copii și tineret, bibliotecile publice și școlare din întreaga țară s-au alăturat proiectului, iar în perioada februarie – iunie 2021 au invitat elevii pasionați de cea de a 9-a artă să se înscrie la concurs și să participe la întâlniri în cadrul bibliotecilor sau la ateliere online, pentru a realiza lucrări de bandă desenată cu tema propusă de Olimpiada BD 2021.

Inițiată de Mihai Ionuț Grăjdeanu - autor și profesor de benzi desenate, sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Academia Olimpică Română, ediția din acest an a Olimpiadei de Benzi Desenate (Olimpiada BD) este dedicată Jocurilor Olimpice de la Tokyo și, totodată, ne aduce mai aproape de Poveștile campionilor olimpici ai României, de Eroii sportului românesc (tema din acest an). Olimpiada BD este un concurs național de benzi desenate, de promovare a tinerelor talente din mediul de învățământ primar, gimnazial și liceal. Eveniment desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

„Faptul că din ce în ce mai mulți copii se gândesc să trimită lucrări pentru acest concurs este un obiectiv atins și eu sunt foarte mulțumit și îi felicit pe inițiatori. Se vede cum copiii s-au documentat, se vede că și-au căutat un erou, au căutat un personaj despre care să spună ceva și faptul că transmit ei, prin aceste lucrări, un mesaj, este fantastic.

Se vede că acest proiect le este drag pentru că se vede multă bucurie în aceste desene, se vede multă culoare, se văd, aș putea spune, imagini olimpice din punctul lor de vedere, iar prin acest lucru, eu cred că practic încolțeste în mintea și inima lor, visul olimpic. Odată ce ai plonjat în acest subiect, în acest domeniu, este foarte probabil ca această sămânță să încolțească și mai târziu să putem povesti, sau ei să vină cu povestea lor spunând că au ajuns la Jocurile Olimpice datorită unui concurs de benzi desenate, ceea ce este fantastic” - Mihai Covaliu, președinte COSR.

„Prin Olimpiada de Benzi Desenate, îmi doresc să-i atragem pe copii și tineri să descopere ce înseamnă să fi campion la Jocurile Olimpice și mai ales, să fi inspirat să practici sportul de plăcere sau de performanță. Arta și sportul se împletesc foarte bine și sunt ghidate după principii similare. Pionii principali în ambele domenii sunt exercițiul, voința, dorința și nu în ultimul rând talentul. Important este să-ți dorești, să ai curajul să încerci și apoi să-ți urmezi visul.” - Mihai Ionuț Grăjdeanu, inițiatorul Olimpiadei de Benzi Desenate.

Expoziția „Olimpiada de Benzi Desenate” va rămâne deschisă la Casa Filipescu-Cesianu / Muzeul Vârstelor până la data de 31 august 2021

Parteneri instituționali: Muzeul Municipiului București, Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov - Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret, Asociația Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Asociația Bibliotecilor din România (ABR) arată un comunicat MMB.

Parteneri media: Radio România Cultural, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Mangalia News, BD Historia – benzi desenate istorice, Zile și Nopți, Ultima Oră, Comics Didactic.