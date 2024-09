Oficialii libanezi oferă noi detalii despre pagerele explozive folosite în atacul împotriva Hezbollah

Oficialii de securitate libanezi au asistat la o serie de explozii controlate ale unor pagere armate, în timp ce investigațiile cu privire la cine a fabricat aceste dispozitive de comunicație wireless și cum au ajuns în posesia Hezbollah continuă.

Pagerele utilizate în exploziile controlate erau oprite în momentul atacului din 17 septembrie, ceea ce a însemnat că nu au primit mesajul care a provocat detonarea dispozitivelor compromise. Oficialii au avut ocazia să observe din prima linie cât de devastatoare ar fi fost exploziile pentru cei care purtau dispozitivele și pentru cei din jurul lor.

Mii de explozii au lovit membrii Hezbollah săptămâna trecută, vizând pagerele acestora marți și apoi stațiile de emisie-recepție cu o zi mai târziu. În total, exploziile au dus la moartea a cel puțin 37 de persoane, inclusiv câțiva copii, și au rănit aproape 3.000, potrivit autorităților de sănătate libaneze, dintre care mulți erau civili neimplicați. Atacul a surprins grupul, care alesese tehnologii analogice după ce a renunțat la telefoanele mobile pentru a evita interceptarea și spionajul israelian.

Oficialii libanezi au susținut la Consiliului de Securitate al ONU că dispozitivele au fost manipulate de posibili "actori de stat"

Israel nu a comentat direct asupra atacurilor, dar CNN a aflat că exploziile au fost rezultatul unei operațiuni comune între serviciul de informații israelian, Mossad, și armata israeliană. Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a recunoscut tacit rolul țării sale a doua zi după atacul cu pagere, lăudând „realizările excelente, împreună cu Shin Bet, împreună cu Mossad.” Atât Libanul, cât și Hezbollah au acuzat Israelul de atacuri.

Una dintre sursele de securitate libaneze a declarat pentru CNN că modul în care materialul exploziv fusese ascuns în interiorul bateriilor pagerelelor era atât de sofisticat încât nu putea fi detectat, dar nu a oferit detalii suplimentare despre tipul de verificări prin care au trecut dispozitivele înainte de a intra în țară.

A doua sursă de securitate de rang înalt a spus că a examinat unul dintre pagerele compromise și a fost martor la explozia sa controlată. El a spus pentru CNN că materialul exploziv era „împănat” în interiorul bateriei de litiu a pagerului și era practic nedetectabil. A adăugat că nu mai văzuse niciodată nimic similar.

Un dispozitiv exploziv improvizat are cinci componente cheie: o sursă de energie, un inițiator, un detonator, o sarcină explozivă și un carcasă pentru a le adăposti. Sean Moorhouse, fost ofițer al armatei britanice și expert în dezamorsarea ordonanței explozive, a declarat că doar un detonator și o sarcină explozivă ar fi fost necesare pentru a transforma pagerele în arme, care au deja celelalte trei componente.

„A trebuit să fie realizat într-un mod care să-l facă invizibil,” a spus Moorhouse, adăugând că o modalitate de a face acest lucru ar fi fost modificarea bateriei în sine – implantarea unui detonator electronic și a unei mici sarcini explozive în interiorul carcasei metalice, ceea ce ar fi făcut imposibilă detectarea prin imagistică, de exemplu, raze X.

Alți experți care au analizat filmările exploziilor au afirmat, de asemenea, că dispozitivele păreau să fi fost ascunse în pagere, sugerând un atac sofisticat asupra lanțului de aprovizionare, implicând un posibil actor statal.

Totul s-a corelat cu evaluările inițiale făcute de autoritățile libaneze. Reprezentanții Libanului la Națiunile Unite au declarat într-o scrisoare trimisă Consiliului de Securitate al ONU vinerea trecută că o investigație preliminară a constatat că dispozitivele de comunicație fuseseră implantate cu explozivi înainte de a ajunge în țară, fiind manipulate „într-un mod profesionist” de „entități străine”.

Lanțul de aprovizionare misterios se întinde din Taiwan până în Ungaria

Mai multe fotografii din urma atacurilor din Liban de săptămâna trecută arată rămășițele pagere-lor explodate – cunoscute și sub numele de beepers – care erau compatibile cu un model fabricat de o firmă taiwaneză, Gold Apollo, la fel și fragmente de stații walkie-talkie au fost identificate ca fiind produse de o companie japoneză, ICOM.

Autoritățile libaneze au declarat că dispozitivele folosite în atacuri erau pagere Gold Apollo Rugged Pager AR-924 și stații walkie-talkie ICOM IC-V82. Atât Gold Apollo, cât și ICOM s-au distanțat de dispozitivele compromise.

ICOM a menționat că modelul IC-V82 a fost scos din producție acum un deceniu și nu a putut stabili dacă dispozitivele vizate în Liban erau contrafăcute sau expediate de la compania lor. Versiuni contrafăcute sunt disponibile pe scară largă pe site-uri de comerț electronic, precum Alibaba. Ministerul Comunicațiilor din Liban a declarat că radiourile IC-V82 utilizate în atacuri nu au fost furnizate de un agent autorizat, nu au fost licențiate oficial și nu au fost verificate de serviciile de securitate.

Eforturile internaționale de investigație s-au concentrat în mare parte pe pagere-le Gold Apollo AR-924 – urmărind licențierea și fabricarea modelului din Taiwan până la presupuse companii fantomă pentru a încerca să se stabilească cum ar fi fost desfășurată operațiunea israeliană. The New York Times a raportat, citând trei ofițeri de informații familiarizați cu operațiunea, că Israelul a înființat cel puțin trei companii fantomă pentru a ascunde identitățile celor care fabricau pagere-le – ofițeri de informații israelieni.

Președintele și fondatorul companiei Gold Apollo din Taiwan, Hsu Ching-kuang, a fost audiat de procurorii taiwanezi joia trecută, înainte de a fi eliberat.

Cu o zi înainte, la birourile discrete ale Gold Apollo de la periferia capitalei taiwaneze, Hsu, vorbind pentru CNN și alte publicații, a negat vehement că ar fi produs pagerele care purtau numele brandului său, susținând în schimb că acestea au fost fabricate de o firmă maghiară, BAC Consulting.

Hsu a declarat pentru CNN că a semnat un acord de licențiere cu compania înregistrată la Budapesta, transferând „responsabilitatea exclusivă” pentru producția și vânzarea modelului AR-924. El a menționat că o persoană pe nume Teresa era unul dintre contactele sale pentru acest acord.

Teresa Wu, o fostă angajată a companiei Gold Apollo, a fost văzută părăsind biroul procurorilor din New Taipei City joia trecută seara, potrivit unui raport al agenției Reuters și presei locale aflate la fața locului. Procurorii din Taiwan îi listează în prezent pe Hsu și Wu ca martori, au declarat doi oficiali de rang înalt din Taiwan pentru CNN.

O persoană familiarizată cu Gold Apollo a spus pentru CNN că Wu a părăsit compania cu câțiva ani în urmă și că se crede că a început să lucreze pentru BAC Consulting. CNN a încercat să obțină un comentariu din partea lui Wu.

Wu a înființat o companie numită Apollo Systems Ltd în aprilie anul acesta, cu o adresă înregistrată în Taipei, care pare a fi un spațiu de co-working, conform înregistrărilor corporative. Nu este clar dacă Wu opera pentru BAC Consulting în Taipei sub noul nume al companiei, Apollo Systems Ltd.

Apollo Systems Ltd își listează adresa web ca „www.apollosystemshk.com”, conform unei baze de date întreținute de Administrația Internațională a Comerțului din Taiwan. Site-ul Apollo Systems HK – care a fost închis de administratorul său după atac – menționa că afacerea avea un centru de producție și vânzări în Taipei City și un birou logistic în Hong Kong. Când CNN a vizitat adresa din Hong Kong, nu a găsit niciun semn al companiei.

În decembrie 2022 și februarie 2023, un canal de YouTube pentru Apollo Systems HK a încărcat două videoclipuri cu pagerul Gold Apollo AR-924, lăudându-i „bateria reîncărcabilă litiu de mare capacitate” și alte caracteristici. Pe canalul de YouTube și pe site-ul său, Apollo Systems HK susținea că a obținut „drepturile exclusive de distribuție” pentru sistemele de pagere Gold Apollo. De asemenea, listase modelul AR-924 ca un produs disponibil pentru achiziție, conform CNN.

