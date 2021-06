Oana Roman, postul intermitent prin care a slăbit peste 20 de KG. Ce trebuie să faci ca să slăbești ca ea - DOVEZI ȘTIINȚIFICE

Postul intermitent este o tendință de sănătate. Cei devotați lui, printre care se numără și Oana Roman, care a slăbit peste 20 de kilograme cu el, susțin că poate provoca pierderea în greutate, poate îmbunătăți sănătatea metabolică și poate chiar extinde durata de viață.

Sunt mai multe moduri de a ține post intermitent și fiecare metodă poate fi eficientă, dar a afla care dintre ele funcționează cel mai bine depinde de individ.

Dar, înainte de a începe un post intermitent sau de a decide cât de des să postim, ar trebui să discutați cu un profesionist din domeniul sănătății, pentru că dacă avem anumite deficiențe de vitamine au anumite afecțiuni, este posibil să ne fie contraindicat să ținem această dietă, potrivit DC MEDICAL.RO

Tipurile de post intermitent

Practic, acesta este de 6 tipuri, în funcție de orele dintre mese:

1. Metoda 16/8 – care implică postul zilnic timp de aproximativ 16 ore și restrângerea ferestrei zilnice de mâncare la aproximativ 8 ore. Este varianta pe care o ține Oana Roman și despre care vom vorbi pe larg mai jos.

2. Dieta 5:2 - presupune consumul a ceea ce consumați în mod obișnuit 5 zile din săptămână și restricționarea aportului de calorii la 500-600 timp de 2 zile din săptămână.

3. Eat Stop Eat - implică un post de 24 de ore o dată sau de două ori pe săptămână.

4. Post alternativ de zi - postim o zi, a doua mâncăm și tot așa. Există mai multe versiuni diferite ale acestei metode. Unele dintre ele permit aproximativ 500 de calorii în zilele de post.

5. Dieta războinicului - presupune consumul de cantități mici de fructe și legume crude în timpul zilei și consumul unei mese uriașe noaptea. Practic, postim toată ziua și sărbătorim noaptea într-o fereastră de 4 ore.

6. Renunțarea spontană la o masă – pentru care nu trebuie să urmați un plan structurat de post intermitent pentru a profita de unele dintre beneficiile sale. Pur și simplu omiteți din când în când mesele, cum ar fi atunci când nu vă este foame sau sunteți prea ocupat pentru a găti și a mânca.

Postul intermitent ținut de Oana Roman

Așa cum spunea, Oana Roman a ales metoda 16/8 care presupune să ții postul în fiecare zi timp de aproximativ 16 ore, cu limitarea ferestrei zilnice în care poți să consumi mâncare la aproximativ 8 ore.

În fereastra puteți încadra două sau trei, dar după câteva reguli:

- De exemplu, dacă terminați ultima masă la ora 20:00. Nu mai mâncați până a doua zi la prânz, tehnic postind 16 ore în care organismul este obligat să-și consume din „rezervele” depuse sub formă de grăsime.

- Pentru persoanele cărora le este foame dimineața și le place să ia micul dejun, această metodă poate fi greu de adaptat, pentru că un mic dejun luat la 7 înseamnă că, cu o zi înainte, nu mai mănânci nimic după ora 15.00.

- Mulți oameni preferă să mănânce între prânz și ora 20:00, deoarece acest lucru înseamnă că va trebui să postim doar peste noapte și să omitem micul dejun, dar totuși putem mânca un prânz și o cină echilibrate, împreună cu câteva gustări în fereastra de 8 ore.

- Alții aleg să mănânce între orele 09:00 și 17:00, ceea ce permite suficient timp pentru un mic dejun sănătos în jurul orei 09:00, un prânz normal în jurul prânzului și o cină ușoară devreme sau o gustare în jurul orei 16:00.

- Dacă vă este foame în cele 16 ore de pauză, puteți doar bea apă, cafea sau ceai.

- În timpul celor 8 ore în care puteți lua masa este foarte important să consumați în primul rând alimente sănătoase. Această metodă nu va funcționa dacă mâncați multe alimente procesate sau un număr excesiv de calorii.

- Completarea cu alimente bogate în nutrienți vă poate ajuta să vă rotunjiți dieta și vă permite să profitați de recompensele pe care acest regim le poate oferi. Încercați să echilibrați fiecare masă cu o bună varietate de alimente cum ar fi:

Fructe: mere, banane, fructe de pădure, portocale, piersici, pere etc.

Legume: Broccoli, conopidă, castraveți, verdeață, roșii etc.

Boabe integrale: Quinoa, orez, ovăz, orz, hrișcă etc.

Grăsimi sănătoase: ulei de măsline, avocado și ulei de cocos

Surse de proteine: Carne, pasăre, pește, leguminoase, ouă, nuci, semințe etc.

Avantajele postului intermitent DOVEDITE ȘTIINȚIFIC

Postul intermitent 16/8 este o dietă populară, deoarece este ușor de urmat, flexibilă și se poate transforma în stil de viață. Este, de asemenea, convenabilă, deoarece poate reduce timpul și banii pe care trebuie să-i cheltuiți pentru gătit și pregătirea mâncării în fiecare săptămână.

În ceea ce privește sănătatea, postul intermitent 16/8 a fost asociat cu o lungă listă de beneficii, inclusiv:

- Pierderea în greutate crescută: nu numai că restricționarea consumului la câteva ore pe zi ajută la reducerea caloriilor pe parcursul zilei, dar studiile arată, de asemenea, că postul ar putea stimula metabolismul și crește pierderea în greutate.

- Control îmbunătățit al nivelului zahărului din sânge: Postul intermitent a redus nivelul insulinei în post cu până la 31% și scade glicemia cu 3-6%, scăzând potențial riscul de diabet.

- Longevitate sporită: Deși dovezile la om sunt limitate, unele studii efectuate pe animale au constatat că postul intermitent poate extinde longevitatea. (Studiile AICI)