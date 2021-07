Oana Roman, după ce i s-a recomandat să-și opereze fața: Nu am trăit niciodată din aspectul fizic

"Am 45 de ani și mă simt bine. Sunt încântată că pot să ies din casă fără machiaj și deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m-am dat cu crema pe față aproape deloc, până de curând, și nu am nici un fel de intervenții. Nici măcar tratament nu ajung să fac mai des de 2 ori pe an. Mi-a scris cineva zilele trecute să mă operez la pleoape, pomeți, nas, ca să arăt că x, mi a dat un nume. Nu vreau să arăt ca nimeni și nu vreau să mă operez deloc la față. Nu am obsesia asta și nu o voi avea niciodată. Sunt foarte ok aşa. Și în afară de a folosi creme bune, nu intenționez să fac nimic altceva! Nu am trăit niciodată din aspectul fizic și nici nu caut asta. Am minte destulă încât să trăiesc bine fără să fac o obsesie din fizicul meu. Și asta pentru că am învățat mulți ani, mult și temeinic și apoi am muncit pe măsură", a scris Oana Roman e Facebook.

Oana Roman a fost criticată și acuzată în nenumărate rânduri că își editează pozele, de când a slăbit.

"Pentru domnișoarele care au spus că-mi modific buzele și că am fălci și gușă. Sunt complet nemachiată și se vede că nu mai am fălci și mai am foarte puțină gușă. Așa, ca să vă liniștiți”, spunea Oana Roman, în urmăă cu ceva timp, într-un InstaStory, scrie spynews.ro. "Pentru fetițele care nu au alte treburi. Fără machiaj și fără filtru. Caut fălci și gușă. Voi le vedeți?”, a adăugat vedeta

"Nu am voie să fac sport, pentru că am probleme din cauza operațiilor pe care le-am făcut după ce am născut. Am operații în zona abdomenului, am plasă, nu am voie să fac sport și să ridic greutăți, așa că atunci a trebui să găsesc o variantă în care să pot slăbi fără să fac efort fizic. Am reușit să slăbesc doar datorită acestor proceduri de remodelare corporală și datorită dietei pe care mi-am impus-o. Iar astfel de proceduri de remodelare corporală sunt geniale dacă le faci cu aparatele care trebuie, nu faci pauze și te duci în mod constant", mai spunea vedeta, anul trecut, pentru Click!.

