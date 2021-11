Oana Lis: Ce m-a învățat Covidul

'Ce m-a invatat Covidul

Da, am avut Covid si abia de cateva zile am scapat de el, de pragul criticsi acu m-am linistit si pot sa constiientizez toate starile prin care m- a dus aceasta boala parsiva pe care sper ca tu sa nu o intalnesti sau daca o vei intalni, sa fii pregatit si informati, ca sa iei cea mai buna decizie pentru tine si familia ta. Deci, ce m-a invatat covidul!!!

-in primul rand, ca in fata bolii reactionam diferit. Eu, din prima am intrat intr-o stare de rationalizare, in care m-am detasat de diagnostic si m-am concentrat pe solutii.Viorel a intrat intr-o stare de evitare, in care a refuzat in prima zi sa fie testat de Dsp, ca el crede ca el nu are covid...Nu mai zic de bunica mea, care atunci cand am anuntat-o, ca sa nu afle din presa cumva, mi-a zis foarte serioasa, sa nu le zic la spital cumva ca am covidu, ci ca sunt un pic racita.

-am invatat sa cer ajutor. Mi-au scris multe persoane si le multumesc, insa la unele am simtit ca pot si apela.Stiti ca nu mai ai voie sa iesi din casa...dar nevoile de mancare, medicamente, hartie igenica, etc...raman...

- am invatat pe pielea mea sa-mi infranez anxietatea si am facut asta concentrandu-ma pe fiecare minut al fiecarei zile, pe aici si acum, nu pe ganduri cu ce va fi si scenarii posibile...

- am invatat ca m-a ajutat sa fiu informata despre aceasta boala, de cand a aparut,am citit zilnic despre ea si eram pe un grup pe Fb cu oameni care au expermientat aceasta boala si stiam ce au facut ei bine si ce nu.

- cel mai greu de dus a fost nesiguranta, faptul ca nu stiam cum va evolua boala la mine, la Viorel- ca desi aveam timp in spital, am evitat sa stsu mult pe retelele de socializare, ma oboseau. ma uitam putin la poze frumoase si pe acel grup.

Deci, eu mai mult ofer energie, timp pe retele, nu ma incarca, din contra, e multa energie negativa la care trebuie sa fim atenti.

- mi-am dat seama ca imi era dor de lucruri simple, sa ma plimb prin parc, sa beau o cafea cu o prietena.

- am invatat ca Iubirea vindeca. dar nu iubirea accea din filme(apropos, un film dureaza doar 2 ore si ne prezinta doar niste franturi care nu prea au legatura cu viata reala),deci, nu iubirea aia doar declarativa, in care zici ....Cf? Te iubesc ...ci castiga si vindeca iubirea in care pui actiune, grija, atingeri, comportament.Viorel era cu masca de oxigen si vorbea greu, dar vedeam in ochisorii lui ca vrea acasa, ca nu vrea sa renunte, ca ma iubeste si se simte iubit si vrea acasa cu mine.-

Deci, multumesc Domnului ca mi-a mai dat o sansa si mi-am propus sa fac numai lucruri bune si am invatat multe despre mine.Tu ce ai invatat dintr-o boala, dintr-o situatie grea cu care te-ai confruntat? Te imbratisez, si de tine, care citesti imi era dor, pentru ca e conectarea care imi place, ma implineste, de la Suflet la Suflet.', a scris Oana Lis, pe pagina sa de Facebook.