Oamenii dezamăgiți de Dragnea. Vâlcu: Ei nu cred că sunt dispuşi să-l ierte

Val Vâlcu a analizat varianta revenirii în politică a lui Liviu Dragnea, după ce a ieşit din închisoare, pe filonul orientat către valenţele naţionale, pe care a mers înainte de a fi încarcerat şi abandonat, ulterior, de către Partidul Social Democrat şi care a fost preluat, apoi de către cei de la AUR.

"În opinia mea – şi am testat această ipoteză cu câţiva lideri de opinie, l-am întrebat şi pe profesorul Bulai şi acum profit să-l întreb pe profesorul Teodorescu (n.r. – Bogdan Teodorescu) punctul de inflexiune în această ipoteză a fost la referendumul pentru familie. Dragnea a creat aşteptări. A dat speranţe unui nucleu dur, trei milioane de oameni, iar ulterior a pus piciorul pe frână pentru că erau presiuni: Timmermans, stânga europeană, s-a dat înapoi.

Acei oameni au rămas cu percepţia că Dragnea a boicotat referendumul şi nu cred că sunt dispuşi să-l ierte pentru treaba asta. În opinia mea, atunci s-a prăbuşit PSD-ul, nu erau manipulate, falsificate sondajele, stătea bine pe acest filon care se adăuga bazinului lor tradiţional.

În octombrie atunci s-au pierdut acele voturi şi şase luni mai târziu venea referendumul pentru justiţie pe care îl pierdea şi ulterior era arestat Dragnea. Cu alte cuvinte, mortul de la groapă nu se mai întoarce. Trădarea în amor se pedepseşte grav. Nu cred, nu-l văd pe Liviu Dragnea revenind sau reuşind să recucerească acest bazin", a declarat Val Vâlcu într-o emisiune cu Răzvan Dumitrescu şi Bogdan Teodorescu, transmisă la DC News TV.

VIDEO:

Dragnea: PSD - un partid praf, fără personalitate; este în buzunarele SRI

Fostul lider al social-democraţilor Liviu Dragnea a declarat joi, după ce a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Rahova, că va intra în politică dacă va mai avea cu cine şi pentru cine, susţinând că PSD este un partid "praf" şi "fără personalitate".



"Eu voi intra în politică dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine şi dacă mai am pentru cine. (...) PSD nu e condus, este în buzunarele SRI. Nu aţi văzut că lor li se dă voie doar să vorbească la Meteo", a spus Dragnea.



Întrebat cum găseşte PSD la ieşirea din penitenciar, Dragnea a răspuns: "Praf".



"Un partid fără personalitate", a completat fostul preşedinte al PSD.



În ceea ce priveşte dosarele penale pe care le mai are, el a afirmat: "DNA să-i ancheteze pe cei care au jefuit ţara. Discutăm de un jaf generalizat, asta ar trebui să facă DNA".



Liviu Dragnea a mărturisit că în detenţie cel mai mult i-au lipsit copiii şi iubita lui, Irina Tănase.



El a adăugat că a primit în închisoare foarte multe scrisori, pe care le va scana şi le va publica, dacă primeşte acordul celor care i le-au trimis.