O timișoreancă nu a fost lăsată să intre în supermarket din cauza "părului alb". Elena Cristian: „Trebuia să cheme Poliţia"

Maria Fortună, o timișoreancă, a relatat într-o intervenție telefonică la România TV că nu a fost lăsată să intre într-un supermarket, deși are sub 65 de ani. Aceasta a fost revoltată de faptul că a fost nevoită să îi arate paznicului buletinul, deși angajatul nu are în atribuții verificarea actului de identitate.

„Am fost la un supermarket și pentru că am părul alb în cap nu am fost lăsată să intru. Mi-a sărit portarul de la supermarket în față și nu mi-a dat voie pentru că m-a văzut că am părul alb. I-am spus data și anul nașterii și nu mi-a dat voie să intru”, a declarat Maria Fortună.

„Nu e un caz singular”

Elena Cristian, redactor șef la DC Business, a declarat că cel mai probabil, problema doamnei „nu este un caz singular” şi că aceasta trebuie să apeleze la Poliţie.

„Mă gândesc că nu e un caz singular și probabil că sunt mulți oameni care s-au confruntat cu așa ceva pentru că este haos în deciziile comunicate în teritoriu. Sigur că acel paznic nu ar fi trebuit nici măcar să își permită să legitimeze pe cineva, regulile sunt clare. Sunt anumite autorități ale statului care legitimează, nu poți spune că un paznic de la un supermarket poate să ceară buletinul. Acest lucru ar trebui să îl facă anumite autorități sau poliția. Trebuia să cheme poliția în acel moment. Acesta este abuz de putere, chiar și la acel nivel”, a spus Elena Cristian.

Acest articol reprezintă o opinie.