O țară europeană visează să-și construiască un microstat asemănător Vaticanului. Va deveni cel mai mic stat din lume, cu un sistem administrativ propriu

În această nouă țară, consumul de alcool va fi permis, iar toți cetățenii vor avea libertatea de a purta îmbrăcămintea dorită, fără restricții legate de un anumit mod de viață, conform principiilor tolerante ale Ordinului Bektashi.

Edi Rama, premierul albanez, a afirmat că noua țară are scopul de a promova o interpretare tolerantă a islamului, de care Albania este mândră.

În cadrul unui discurs susținut la Organizația Națiunilor Unite, Rama a evidențiat faptul că Albania, o țară mică din Balcanii de Vest, a salvat refugiați evrei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a oferit adăpost afganilor după ce talibanii au preluat puterea acum trei ani.

Conform ultimului recensământ, Bektashi constituie aproximativ 10% din comunitatea musulmană din Albania. Această țară balcanică, cu aproximativ 2,8 milioane de locuitori, este recunoscută pentru toleranța sa religioasă într-o regiune destul de fragmentată.

Scurtă istorie a Mișcării Bektashi - baza noului stat

Mișcarea Bektashi își are rădăcinile în zona Anatoliei și a devenit ulterior ordinul oficial al ienicerilor (soldații de elită ai Imperiului Otoman), influențând cultura și spiritualitatea militară din perioada otomană. De-a lungul timpului, ordinul a fost criticat pentru viziunea sa liberală asupra credinței și pentru influența sa politică în creștere, ajungând să se restrângă și să se limiteze la Albania, Kosovo și Macedonia de Nord.

Bektashi promovează un islam tolerant, încurajând iubirea, bunătatea și respectul între oameni, indiferent de diferențele religioase. Practicile Bektashi includ ceremonii de comemorare, muzică sufistă (de exemplu, muzica de tip "sema"), și ritualuri de purificare. Bektashi subliniază legătura personală cu divinitatea și respinge rigiditatea interpretărilor dogmatice.

Acesta a fost interzis oficial de două ori: prima dată în secolul al XVII-lea, de către sultanul otoman Mahmud al II-lea, și a doua oară în 1925, de către Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul și primul președinte al Republicii Turce. După căderea comunismului, ordinul a fost revitalizat, având un impact pozitiv asupra coexistenței pacifice între diferitele confesiuni din țară.

Mișcarea susține o societate inclusivă și deschisă, având o influență pozitivă asupra femeilor în comunitățile musulmane, prin promovarea egalității și a participării lor active în viața religioasă și socială. Comunitățile Bektashi s-au extins în diaspora, în special în Europa și America de Nord, unde continuă să promoveze valorile sale și să susțină inițiative de dialog interreligios.

Hotărârile vor fi adoptate cu "dragoste și bunătate"

Dervișul Baba Mondi, actualul conducător spiritual al ordinului, va deveni liderul noului stat suveran al Ordinului Bektashi. El a afirmat că hotărârile vor fi adoptate cu "dragoste și bunătate"

„Merităm un stat”, a declarat Baba Mondi într-un interviu recent pentru The New York Times. „Suntem singurii din lume care spun adevărul despre islam (și) nu îl amestecă cu politica.”

Într-un interviu acordat Euronews în 2018, el a spus: „a fi un Bektashi înseamnă a fi om. Ne-am construit comunitatea bazându-ne pe principiile păcii, iubirii și respectului reciproc”.

O grupare de specialiști se ocupă de elaborarea legislației ce va stabili fundamentele suveranității noului stat din Albania, conform Euronews.

