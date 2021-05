O statuie din Timiș a Fecioarei Maria a început să plângă cu lacrimi de mir / VIDEO

Minune Dumnezeiască lângă Timișoara! O spun credincioșii, dar și preotul greco-catolic din Sânandrei. O statuie ce o întruchipează pe Maica Domnului, aflată la intrarea in lăcașul de cult a început de câteva zile să lăcrimeze cu lacrimi de mir. Enoriașii au observat minunea, vestea s-a răspândit cu repeziciune, iar oamenii s-au adunat in număr mare pentru a se ruga si au adus flori pe care le-au așezat lângă statuie.

Cel care a văzut primul lacrimile Sfintei Fecioare a fost însuși preotul paroh.

„După sfânta liturghie, au plecat credincioșii, bătuse vântul, florile au căzut, m-am uitat mai atent la Fecioara Maria si atunci am văzut ca lacrima ceva care nu era apa, pentru ca era mai consistent… Miercuri a curs mult mai mult, s-a prelins pe bărbia Fecioarei Maria și seara a început să lăcrimeze și ochiul stâng“, spune preotul George Radulescu.

”Mi se pare un miracol, eu nu mă uit după miracole, dar eu am credință, oricum. Am văzut lacrima și la bărbie, o substanță care mi se pare că nu știu de unde vine”, a spus o femeie ce venise duminica la biserica din Sânandrei sa vadă cu ochii ei minunea.

”Suntem mișcați de minuni si așteptăm ca Fecioara sa ne răspundă la rugăciuni. E un miracol”, a spus o alta credincioasa

Statuia a fost donată

Monumentul de la intrarea in biserica din Sânandrei e unul special. A ajuns in comunitatea de lângă Timișoara in urma cu un an, drept donație de la un credincios român din orașul Ulm (Germania), însă pana acum nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. ‘Grota’ in care este așezată statuia Fecioarei Maria este adusa de la Lourdes, statueta vine de la Fatima, iar pietrele sunt de la Medjugorje.

Imediat după ce au aflat despre cele întâmplate la Sânandrei s-au adunat credincioși din Arad si Timișoara, care au venit cu zecile sa se închine si să ridice rugăciuni.

Reprezentanții Episcopiei greco-catolice au venit si ei duminica la slujba, au luat probe din lacrimile Sfintei si au pus statuia in spatele unui panou de sticla. Apoi au aplicat un sigiliu cu stampila protopopiatului si au anunțat ca vor trimite probele atât la Institutul de Medicina Legala din Timișoara, cat si la Roma, la un laborator, pentru a afla dacă într-adevăr este vorba de lacrimi de mir si dacă se adeverește ca s-a produs o minune Dumnezeiasca, precizează OpiniaTimișoarei.