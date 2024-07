O scurtă istorie a gafelor făcute de Joe Biden de-a lungul anilor

Președintele SUA, Joe Biden, a făcut numeroase poticniri și gafe verbale de-a lungul anilor. De la derapaje la incidente în care aproape a căzut, Joe Biden, a cărui vârstă este adesea vizată de liderii opoziției și rămâne o preocupare pentru alegători, a avut parte de toate. Seniorul în vârstă de 81 de ani i-a făcut pe mulți să râdă, iar pe alții i-a șocat cu predispoziția sa la gafe. Acum, când alegerile din SUA se apropie, întrebările privind capacitatea președintelui american de a servi încă patru ani - sau de a câștiga alegerile din noiembrie - continuă să circule. Cu toate acestea, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari cu privire la capacitatea sa mentală și la candidatura sa, Joe Biden a reafirmat în mod repetat că rămâne în cursă. El a afirmat că este "cel mai calificat" atât pentru a-l învinge pe candidatul republican, Donald Trump, cât și pentru a guverna țara.

Dar nu există nicio îndoială că vârsta lui Joe Biden este un motiv de îngrijorare deosebită pentru alegători. Candidatul republican Nikki Haley a încercat în mod repetat să atragă atenția asupra vârstei înaintate a concurenților săi. Într-un interviu recent, ea a spus, de asemenea, în glumă, că numărul de voturi al președintelui Biden la alegerile primare din Carolina de Sud ar servi, de asemenea, ca un slogan de campanie bun: "Foarte aproape de 100".

Donald Trump, pe de altă parte, s-a străduit, de asemenea, să sugereze că rivalul său este prea bătrân, avertizând la un moment dat că tendința lui Biden de a face gafe ar putea duce la un război nuclear. Trump s-a referit la rivalul său ca la un "tip care nu poate pune două propoziții cap la cap".

Nu se poate nega faptul că președintele Biden a făcut mai multe greșeli și gafe de-a lungul anilor. De la confundarea liderilor europeni până la identificarea eronată a propriei sale vicepreședinte Kamala Harris în cadrul unei conferințe de presă recente, președintele în vârstă de 81 de ani a făcut multe greșeli în timpul declarațiilor, discursurilor sau comentariilor publice. În unele cazuri, personalul Casei Albe a trebuit, de asemenea, să facă corecții la transcrierile oficiale pentru a alinia cuvintele președintelui cu pozițiile de politică publică sau pentru a schimba complet sensul declarațiilor sale, potrivit unui raport al AFP.

Iată câteva dintre gafele președintelui SUA din ultimii ani:

"Doamnelor și domnilor, președintele Putin"

În timp ce vorbea cu reporterii despre sprijinul NATO pentru Ucraina, Joe Biden a ridicat sprâncenele referindu-se din greșeală la președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca fiind "președintele Putin" în fața liderilor mondiali.

"Și acum vreau să predau cuvântul președintelui Ucrainei, care a dat dovadă atât de mult curaj, cât și de determinare. Doamnelor și domnilor, președintele Putin", a spus Joe Biden în timpul discursului. Cu toate acestea, el și-a dat seama rapid de greșeala sa și și-a cerut scuze. Dar momentul jenant a fost văzut de toți cei prezenți, președintele explicând că a avut loc pentru că era "atât de concentrat să îl învingă" pe liderul de la Kremlin.

Kamala Harris a devenit "vicepreședintele Trump"

La aceeași conferință, când a fost întrebat despre vicepreședintele său Kamala Harris, el a numit-o din greșeală "vicepreședintele Trump". "Uite, nu l-aș fi ales pe vicepreședintele Trump să fie vicepreședinte dacă ea nu ar fi fost calificată să fie președinte. Așa că începeți de acolo", a spus el.

În plus, Joe Biden s-a chinuit să găsească cuvintele "șef de stat major", referindu-se din greșeală la grupul celor mai importanți lideri militari ai țării ca fiind "comandant suprem" - titlul pe care îl deține el în calitate de președinte.

Confundarea Egiptului cu Mexicul

În luna februarie a acestui an, Joe Biden a părut să confunde Egiptul cu Mexicul, referindu-se la conflictul Israel-Hamas din Orientul Mijlociu. "Președintele Mexicului nu a vrut să deschidă poarta pentru a permite materialelor umanitare să intre", a spus el. "Am vorbit cu el. L-am convins să deschidă poarta", a adăugat Joe Biden.

Confundarea liderilor mondiali

În aceeași lună, președintele american a afirmat din greșeală că l-a întâlnit pe Francois Mitterand, care a murit în 1996, la summitul G7 din 2021. "Mitterrand din Germania - vreau să spun, din Franța - s-a uitat la mine și a spus: 'Știi, ce... de ce... pentru cât timp te-ai întors?' " le-a spus președintele Biden ascultătorilor săi nedumeriți.

În aceeași săptămână, el a mai spus că a a vorbit cu cancelarul german Helmut Kohl, care a murit în 2017, despre revoltele din 6 ianuarie, care au avut loc în 2021. Președintele se gândea la Angela Merkel.

Uitarea numelui Hamas

În februarie, Joe Biden a părut incapabil să-și amintească numele Hamas în timp ce vorbea la o conferință de presă. El a fost întrebat despre negocierile privind ostaticii dintre Israel și Hamas.

"Există o anumită mișcare, și nu vreau, nu vreau...", a spus Biden, apoi a făcut o pauză. "Lăsați-mă să-mi aleg cuvintele - există o anumită mișcare, a existat ... un răspuns din partea, uh...."

"A existat un răspuns ... din partea ... opoziției, dar, um -" a spus Joe Biden. Părea confuz cu privire la ceea ce a vrut să spună, declarând în cele din urmă, după o anumită orientare: "Da, îmi pare rău, din partea Hamas".

Împiedicare pe treptele de la Air Force One

În iulie 2023, Joe Biden s-a împiedicat stângaci pe scările Air Force One. El urca la bordul avionului prezidențial în Finlanda când s-a împiedicat. "Aproximativ la jumătatea drumului a părut că se împiedică foarte ușor, dar a continuat să urce. S-a întors pentru a saluta personalul de pe pistă și a urcat în avion", a relatat The Independent.

Amestecarea războaielor din Ucraina și Irak

Anul trecut, președintele american a confundat războiul în curs din Ucraina cu războiul din Irak, care s-a încheiat în 2011. El s-a adresat reporterilor pe peluza sudică a Casei Albe înainte de a se îndrepta spre Chicago, când a fost întrebat dacă crede că președintele rus Vladimir Putin a fost slăbit de revolta Grupului Wagner din acea vară.

Joe Biden a spus că președintele Putin "pierde în mod clar războiul din Irak".

"Dumnezeu să o salveze pe regină"

În 2023, Joe Biden a făcut, de asemenea, o altă gafă verbală atunci când a încheiat în mod bizar un discurs privind controlul armelor cu proclamația: "God save the Queen, man" ("Dumnezeu să o salveze pe regină, omule"). Gafa a ridicat sprâncene și a provocat confuzie cu privire la faptul dacă se referea la regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit, care a murit în septembrie 2022, sau la soția regelui Carol al III-lea, regina Camilla, care tocmai fusese încoronată cu o lună mai devreme în cadrul unei ceremonii de încoronare grandioase la Londra.

Cu toate acestea, Casa Albă a încercat ulterior să explice această referire bizară, spunând că el doar "a comentat pentru cineva din mulțime".

Gafa lui Biden cu fostul premier britanic Rishi Sunak

Când Joe Biden l-a primit pe Rishi Sunak în calitate de prim-ministru al Regatului Unit la Casa Albă în iunie 2023, i s-a adresat din greșeală cu "domnule președinte". În timp ce zâmbeau și pozau pentru fotografii, președintele în vârstă de 81 de ani a spus: "Ei bine, domnule președinte..."

Apoi s-a corectat rapid și a glumit: "Tocmai v-am retrogradat, domnule prim-ministru".

A confundat echipa de rugby neozeelandeză All Blacks cu un grup paramilitar

Anul trecut, în timpul unei vizite în Irlanda, Joe Biden a confundat numele echipei de rugby neozeelandeze All Blacks cu cel al grupului paramilitar britanic Black and Tans. "Vedeți cravata asta pe care o am, cravata asta cu trifoi? Mi-a fost dăruită de unul dintre acești tipi de aici, care este un jucător de rugby dat naibii și care i-a bătut pe Black and Tans", a spus el.

El s-a corectat apoi în timpul discursului, iar Casa Albă a declarat ulterior că a fost "foarte clar" pentru fanii rugby-ului irlandez că președintele se referea la echipa de rugby din Noua Zeelandă.

Declarația de Independență

În 2020, președintele Biden părea să renunțe la un citat din Declarația de Independență.

"Considerăm că aceste adevăruri sunt evidente de la sine, că toți bărbații și femeile au fost creați de Dumne-, uh, știți voi, știți voi chestia aia!", a spus el în timpul unui discurs.

"Somn ușor" la COP26

Într-un videoclip viral, președintele Statelor Unite a fost surprins dormind "la locul de muncă" la conferința COP26 privind schimbările climatice din Scoția în 2021. În înregistrarea video, Joe Biden pare să ațipească în timpul discursului de deschidere a summitului privind schimbările climatice, iar la un moment dat ochii îi sunt închiși pentru mai mult de 20 de secunde. Un consilier a fost văzut trecând pe lângă el și împingându-l să se trezească.

Biden cade de pe bicicletă

În 2022, Joe Biden a căzut de pe bicicletă în apropierea casei sale de pe plaja din Delaware, la câteva momente după ce a salutat reporterii cu un salut și un vesel "Bună dimineața!"



"Strângerea de mână" cu..aerul

În 2022, un videoclip în care președintele american Joe Biden pare să se întoarcă pentru a strânge mâna cuiva după un discurs a lăsat internetul perplex. Nu era nimeni pe scenă alături de el la Universitatea de Stat pentru Agricultură și Tehnică din Carolina de Nord din Greensboro, unde a ținut un discurs de 40 de minute.

Președintele și-a terminat discursul, apoi s-a întors spre dreapta cu mâna întinsă în poziția de strângere de mână. Dar nu a fost nimeni pe scenă care să poată răspunde gestului, conform NDTV.

