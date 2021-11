O nouă criptomonedă românească intră pe piață. Dezvoltatorul ei are doar 19 ani

Proiectele care susțin FutureCoin dețin deja o capitalizare totală în valoare de 4 milioane de dolari, numai luna aceasta echipa reușind să obțină aproximativ 3 milioane de dolari prin achiziții ale monedei, din care 600.000 de dolari reprezintă investiția a doi investitori privați din Dubai și Elveția.



FutureCoin își propune să creeze o punte între piața financiară tradițională și piața criptomonedelor. Tehnologia TradeLink, din spatele FutureCoin, are la bază un nou sistem de validare, POT (Proof of Trade), care presupune minarea automată în timpul tranzacției și anonimizarea fiecărui schimb comercial, astfel încât să ofere protecție completă împotriva atacurilor cibernetice. Aflată în faza de dezvoltare, noua tehnologie va fi lansată în decursul anului 2023.

Cine este creatorul acestei criptomonede





Fondatorul FutureCoin, Cristian Filip, în vârstă de 19, își propune ca prin noua tehnologie să revoluționeze piața monedelor virtuale și să rezolve câteva dintre problemele existente în sistemul blockchain actual, precum: implicarea terților în tranzacțiile cu criptomonede, expunerea la atacuri cibernetice, performanța scăzută în infrastructura blockchain actuală și, mai ales, lipsa interoperabilitatății între diferite soluții blockchain și servicii externe.



Criptomoneda va fi susținută de rezultatele reale a 12 proiecte tehnologice inovatoare în domeniul financiar, a căror valoare estimată ajunge la 4 trilioane de dolari până în 2030, și pe care FutureCoin își propune să le lanseze la nivel global. Patru dintre aceste proiecte vor fi deja lansate anticipat în decursul acestei luni, față de termenul din 2022 stabilit inițial.



„Suntem o echipă tânără și vizionară, de 30 de oameni creativi și experimentați, motiv pentru care avem încredere că această monedă și proiectele ei vor fi capabile să producă schimbări în lumea în care trăim astăzi și în viitorul apropiat. FutureCoin este singura monedă virtuală care oferă soluții pentru actualele probleme din piața de criptomonede, iar proiectele dezvoltate în jurul ei îi vor amplifica impactul în piață. În prezent suntem în faza de pre-sale și ne propunem să obținem o finanțare în valoare de 15 milioane de dolari, cu ajutorul căreia să demarăm o parte dintre cele 12 proiecte și să finalizăm câteva dintre ele în 2022”, susține Cristian Filip, fondator și CEO Tradelink Technology LTD.

Aplicația care oferă statistici despre criptomonede





„Luna aceasta vom lansa Coinfiles, o platformă unde vor fi disponibile toate statisticile despre criptomonede, exchange-uri și piața cripto, precum și launchpad-ul pentru proiecte cripto și aplicația investitorilor FutureCoin. Aici investitorii vor putea vedea toate datele financiare, statistici despre campaniile de marketing, vor avea posibilitatea să comunice între ei și să primească cele mai recente știri din piață, dar și să ia parte la deciziile board-ului cu privire la proiecte. În plus, suntem în faza de versiune Beta pentru Destiny Wallet & Destiny Swap, alte două proiecte din ecosystemul creat de FutureCoin”, susține Iustinian Filip, COO Tradelink Technology LTD.



Cele 12 proiecte din ecosistemul FutureCoin care vor contribui la scalarea companiei TradeLink Technology LTD și la susținerea monedei includ: procesator de plăți și card de credit/debit, prima bancă virtuală creată special pentru criptomonede și 100% descentralizată (deja aflată în testare Beta), portofoliu cripto digital, o aplicație fintech de procesare a plăților - care să poată fi folosită inclusiv pentru monedele din circuitul curent - o platformă de licitații digitale în criptomonede și alte proiecte similare. Scopul acestor proiecte este să ofere: scalabilitate, profitabilitate, descentralizare completă a sistemului, interoperabilitate între diverse sisteme blockchain, o tehnologie imposibil de minat și 100% siguranță prin tehnologia TradeLink.



FutureCoin este singura monedă virtuală de acest tip care oferă posibilitatea de a investi în proiecte complementare din sistem, cu randament al investițiilor.