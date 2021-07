O lagună din Patagonia a devenit roz. Care sunt cauzele / FOTO

O lagună din Patagonia, în sudul Argentinei, a căpătat culoarea roz intens din cauza unui fenoment alarmant, experții și activiștii afirmând că de vină este poluarea cu o substanță chimică folosită pentru conservarea creveților pentru export.

Apa a devenit de culoare roz din cauza sulfitului de sodiu (E 221), un conservant alimentar antibacterian utilizat în fabricile de pește. Activiștii afirmă că deșeuri cu sulfit de sodiu au contaminat râul Chubut care alimentează laguna Corfo și alte surse de apă din regiune.

Locuitorii s-au plâns de mirosurile urâte și alte probleme de mediu care au apărut în jurul râului și al lagunei.

„Cei care ar trebui să controleze sunt cei care autorizează otrăvirea oamenilor”, a declarat activistul de mediu Pablo Lada.

Laguna a devenit roz săptămâna trecută și a avut timp de câteva zile culoarea anormală, a spus Lada, care locuiește în orașul Trelew, nu departe de lagună și la aproximativ 1.400 de kilometri sud de Buenos Aires.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A lagoon in Argentina's southern Patagonia region has turned bright pink in a striking, but frightful phenomenon experts and activists blame on pollution by a chemical used to preserve prawns for export<a href="https://t.co/SYniaLhNdH">https://t.co/SYniaLhNdH</a> <a href="https://t.co/nBWEVzakLD">pic.twitter.com/nBWEVzakLD</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/1419508738688393218?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Deșeurile din pește ar trebui mai întâi tratate

Federico Restrepo, inginer de mediu și virolog, a afirmat că apa a devenit roz din cauza sulfitului de sodiu din deșeurile de pește, care, prin lege, ar trebui tratate înainte de a fi aruncate.

În lagună, care nu este folosită pentru recreere, sunt deversate scurgeri din parcul industrial Trelew și a mai fost colorată în fuchsia și în trecut.

Locuitorii din zonă sunt însă sătui din cauza poluărilor repetate. În ultimele săptămâni, locuitorii din Rawson, în vecinătatea Trelew, au blocat drumurile pe care circulă camioanele care transportă deșeuri de pește către stațiile de epurare de la periferia orașului.

„Primim zilnic zeci de camioane, locuitorii sunt sătui”, a spus Lada.

Din cauza protestului, autoritățile provinciale au acordat autorizația ca fabricile să își arunce deșeurile în laguna Corfo.

„Culoarea roșiatică nu provoacă daune și va dispărea în câteva zile”, a declarat șeful gărzii de mediu din provincia Chubut, Juan Micheloud, potrivit Science Alert.

Afirmațiile lui au fost contrazise de Sebastian de la Vallina, secretar de planificare pentru orașul Trelew: „Nu este posibil să minimizăm ceva atât de grav”.

Presiunea locurilor de muncă din zona lagunei

Fabricile care procesează pește pentru export, în principal creveți și merluciu, generează mii de locuri de muncă pentru provincia Chubut, unde locuiesc aproximativ 600.000 de oameni.

Zeci de companii de pescuit străine operează în zonă în apele aflate sub jurisdicția Argentinei.

„Procesarea peștelui generează locuri de muncă … este adevărat. Dar acestea sunt companii cu profituri de milioane de dolari care nu doresc să plătească transportul de marfă pentru a duce deșeurile la o stație de tratare care există deja în Puerto Madryn, la 56 de kilometri distanță, sau pentru a construi o fabrică mai apropiată”, a mai spus Lada, potrivit Descopera.