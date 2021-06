O închisoare din Australia a evacuat deținuții și personalul după ce a fost invadată de șoareci / VIDEO

O închisoare din statul australian New South Wales a fost invadată de șoareci, iar autoritățile locale au fost nevoite să evacueze cei 420 de deținuți și 200 de angajați, informează CNN.

Este vorba despre Wellington Correctional Centre, un penitenciar de maximă siguranță aflat la 360 de kilometri vest de orașul Sydney, capitala statului. Rozătoarele au spart părți din infrastructura clădirii și au deteriorat cablurile interne și tavanul.

Peter Severin, un oficial al statului, a anunțat marți că deținuții vor fi transferați la alte închisori până când problema va fi rezolvată. Șoarecii au venit în închisoare de pe câmpurile aflate în apropiere, în căutare de hrană și adăpost, după ce vremea s-a înrăutățit.

Părți din Australia au fost afectate de șoareci și anul trecut, când aceștia au provocat cultivatorilor daune de milioane de dolari. De data aceasta însă, numărul șoarecilor este neobișnuit de mare. În localitățile rurale, cum este Wellington, drumurile sunt acoperite cu un covor de șoareci.

„Nu am văzut niciodată așa ceva”, spune Steve Henry, cercetător la o agenție guvernamentală. În ultimul an, New South Wales a avut cantități însemnate de ploi, ceea ce a dus la recolte bogate și condiții pentru înmulțirea șoarecilor. Guvernul le-a pus fermierilor la dispoziție o otravă gratuită pentru a scăpa de invazie, potrivit Publika.

Șobolanii fac prăpăd și în India. Aceștia au ros banii dintr-un bancomat

Pandemia a afectat şi şobolanii. Probabil din lipsă de hrană, rozătoarele au trecut la bancnotele dintr-un bancomat din India.

Paguba a fost detectată de angajaţii unei bănci, după ce localnicii s-au plâns că dispozitivul e stricat şi nu mai eliberează bani. Tehnicienii trimişi pentru intervenţie au constatat că şobolanii au ros zeci de mii de bancnote - un milion şi 200 de mii de rupii, echivalentul a peste 24 de mii de dolari.

A fost lansată o investigaţie, iar banca a anunţat că va lua măsuri pentru a preveni asemenea incidente. Un caz similar a avut loc acum doi ani, tot în India. Atunci, un şobolan a intrat într-un bancomat unde a ronţăit nu mai puţin de 44 de mii de dolari (vezi imaginile AICI).