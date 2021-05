O imagine cu o bucată de brânză a trimis după gratii un dealer de droguri vreme de 13 ani

Conform The Verge, un vânzător de cocaină și heroină din Marea Britanie a fost prins de autorități cu ajutorul unei poze în care se regăsea o bucată de brânză. Poliția din Merseyside a identificat cu succes un dealer de droguri prin această metodă.

Britanicul Carl Stewart din Liverpool, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat pentru încercarea de a furniza cocaină, heroină, MDMA și ketamină pe baza unei fotografii cu o bucată de brânză stilton. Nu se știe de ce bărbatul a postat poza pe rețelele de socializare criptate, însă acesta va trebui să-și petreacă următorii 13 ani în închisoare fiindcă și-a recunoscut faptele.

Stewart a făcut două greșeli fundamentale când a postat pe rețelele de socializare poza cu bucata de brânză stilton. Prima greșeală este faptul că fotografia este o captură clară a palmei și amprentelor sale, pe care poliția din Merseyside le-au folosit pentru a-l identifica.

A doua greșeală a fost folosirea rețelei de socializare „sigure” EncroChat, un sistem presupus „criptat” care a fost compromis de autorități în martie 2020, lăsându-l fără securitatea care-l făcea atrăgător pentru criminali. De atunci, în jur de 10.000 de utilizatori criminali din Marea Britanie au fost identificați de poliție, iar cifrele cresc la peste 60.000 dacă vorbim la scară globală. Aceștia erau „implicați în coordonarea, plănuirea, furnizarea și distribuirea de arme și droguri, spălare de bani și alte activități criminale”.

JAILED | A man identified through a picture of a block of cheese is the latest to be jailed as part of #OpVenetic. Carl Stewart, 39, was sentenced to 13 & a half yrs in prison after pleading guilty to conspiracy to supply class A and B drugs. Read more ????https://t.co/Mh9DrsxAR4 pic.twitter.com/2nNZpFdXK7