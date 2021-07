O fată cu boala 'Benjamin Button' a murit la 18 ani. Avea corpul unei persoane de 144 ani / Foto

Ashanti Smith, din West Sussex, Marea Britanie, s-a stins din viață sâmbătă, 17 iulie, la 18 ani. Adolescenta a trăit cu o condiție medicală extrem de rară: Sindromul Hutchinson-Gilford Progeria, cunoscut ca 'îmbătrânirea prematură' sau boala 'Benjamin Button'.

Boala i-a transformat adolescentei de 18 ani corpului într-unul de 144 de ani, potrivit Daily Mail.

Fata a murit alături de părinți și de o prietenă. Ultimele cuvinte adresate mamei sale au fost 'Trebuie să mă lași să mor'.

Mama adolescentei, Phoebe, a declarat că 'Viața lui Ashanti a fost o bucurie. Chiar dacă progeria (boala, n. red.) i-a afectat mobilitatea, nu a afectat nimic altceva. Iubeam tot ce era legat de ea. Era o tânără tipică, strălucitoare, veselă. Nu îi afectase inima, voința sau felul în care se simțea - se simțea frumoasă în fiecare zi. M-am asigurat de asta în fiecare zi. Toată lumea a iubit și adorat această fetiță. Le-a atins atât de mult inima cu voința ei.'

În ciuda condiției sale medicale, Ashanti Smith voia să fie tratată ca orice altă adolescentă. În urmă cu trei săptămâni, a mers în trei localuri și s-a distrat cu prietenele ei.

