O clădire de 12 etaje s-a prăbușit la periferia Miami Beach

O operațiune de salvare de amploare este în prezent în desfășurare în regiunea Dade din Miami, Florida, după ce o clădire cu 12 etaje s-a prăbușit. Bilanțul deceselor până în prezent este de o persoană, informează BBC.

Imaginile din Surfside, partea de nord a Miami Beach, arată o grămadă imensă de moloz ce se întinde pe o latură a clădirii rezidențiale de apartamente. Cel puțin un deces a survenit în urma prăbușirii, fiind vorba de o locatară și alte 8 persoane au fost rănite. Autoritățile locale se tem că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături, așa că au început o amplă operațiune de căutare.

MIRACLE RESCUE: Firefighters pull boy from rubble alive after multi-story building partially collapses near Miami Beach.



A huge search and rescue effort is ongoing. https://t.co/eOl265Wngw pic.twitter.com/A62e5ka58v