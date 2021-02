O casă veche de 139 de ani a fost mutată cu 15 avize și 400.000 de dolari / Video

Începând de duminică, o casă veche de 139 de ani din San Francisco are o nouă adresă. Casa cu două etaje și șase camere a fost mutată la aproape 500 de metri de locul inițial, cu ajutorul unei platforme, scrie San Francisco Chronicle.

Pentru relocare, imobilul a fost coborât de pe un deal.

De asemenea, au fost eliminate aparate de parcare, semne de circulație, iar crengile unor copaci au fost tăiate.

Imobilul de 24 de metri lungime a fost mutat după ce proprietarul a plătit 400.000 de dolari și a obținut 15 avize de la autorități.

MOVING DAY: After 139 years at the same San Francisco address, this two-story Victorian house has a new location. https://t.co/tnsldPDMq9 pic.twitter.com/cFQ9KU2QJs