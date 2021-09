O casă a fost ocolită de lava vulcanului de pe insula La Palma. A cui este - FOTO

Erupţia vulcanului de pe insula spaniolă La Palma, în arhipelagul insulelor Canare, a distrus sute de case - însă una a fost în mod miraculos "cruţată", informează vineri dpa, scrie Agerpres.



Fotografii şi înregistrări video arată cum lava curge în jurul clădirii din satul El Paraiso (Paradis). Casa aparţine unui cuplu de pensionari din Danemarca, a informat ziarul spaniol El Mundo.



Cei doi au peste 80 de ani şi nu au mai vizitat insula de la izbucnirea pandemiei de coronavirus.



"Suntem uşuraţi că (locuinţa) este încă în picioare. La un moment dat ne vom putea bucura din nou de casă sau o vom lăsa celor trei copii ai noştri", a declarat cuplul cu ochii în lacrimi.





Ziarul a citat o femeie antreprenor olandeză, care a construit casa împreună cu soţul ei cu ani în urmă. "Am plâns cu toţii când le-am spus că iubita lor casă este intactă", a adăugat ea.



Ea i-a mulţumit lui Alfonso Escalero, a cărui casă de producţie a distribuit primele imagini cu imobilul pe reţelele de socializare, internauţii numind-o "casa miracol" din La Palma - mai ales că celelalte clădiri din vecinătate, precum şi şcoala locală, au fost îngropate sub lavă.



Vulcanul din parcul natural Cumbre Vieja expulzează de duminică cenuşă, fragmente de rocă şi lavă cu o temperatură de aproximativ 1.000 de grade Celsius.



Plantaţii de banane, şosele şi stâlpi de înaltă tensiune au fost, de asemenea, distruse. Cu toate acestea, până acum nu au fost raportate decese sau persoane rănite.

