Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun a fost un inginer născut în Germania cu puțin înainte de începerea primului război mondial. În adolescență, a devenit pasionat de zborul spațial și a ajuns să lucreze la rachete cu combustibil lichid pentru armata germană în 1932. Acesta și-a continuat activitatea cu rachete sub regimul lui Hitler, cu echipa sa instrumentală în crearea rachetei V-2.

În timpul construirii de rachete pentru Germania, a vizitat locul în care erau realizate și a avut cunoștință de toate atrocitțile regimului, deși a susținut că nu știe cât de îngrozitoare sunt condițiile. Nu este clar cât de entuziasmat era să lucreze pentru regim, dar s-a înscris în partid în 1937. Înainte de sfârșitul războiului, s-a predat forțelor americane și a continuat să aibă o lungă carieră la NASA, devenind în cele din urmă director al Centrului de zbor spațial Marshall al NASA, unde va lucra la rachete care erau menite să ducă oamenii pe Lună.

În 1952, Braun a scris o carte de non-ficțiune, The Mars Project, prezentând modul în care credea că va funcționa o expediție pe Marte. El s-a arătat optimist că o misiune ar putea avea loc în 1965 și că cea mai bună opțiune pentru misiune ar fi lansarea unui echipaj de 70 de persoane. Cu toate acestea, partea care a atras atenția oamenilor în ultima vreme, prezentată în a doua jumătate a cărții, care se îndreaptă mai mult spre science fiction, este partea care vorbește despre un „Elon” care stăpânește coloniile de pe Marte.

