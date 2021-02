O bătrână a aflat că are COVID-19 când a împlinit 105 ani, dar a învins boala. Are o rețetă secretă, preluată acum de întreaga familie

Lucia DeClerck este o bătrână din New Jersey care a aflat că are COVID-19 chiar în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 105 ani. A reușit să învingă boala, în pofida vârstei sale înaintate, după ce a stat 14 zile în carantină. Femeia are o poveste de viață impresionantă. Ea a supraviețuit gripei spaniole, celor două războaie mondiale, și și-a îngropat trei soți și un copil. Nimic nu a doborât-o, iar pentru această poftă de viață, femeia are un secret, scrie CBC NEWS.

Acum a devenit cea mai bătrână supraviețuitoare a Covid-19 din azil, iar cazul ei a atras atenția și guvernatorului din New Jersey, Phil Murphy, care a sunat-o personal. Când a fost întrebată despre secretul longevității sale, Lucia a spus: ”Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Și nu mâncați junk food”. A mai a dezvăluit un secret: mănâncă în fiecare dimineață 9 stafide aurite înmuiate în gin. Acum, toată familia ei a preluat rețeta și speră să fie la fel de longevivi ca ea.