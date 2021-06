Nu pot măsura, nu pot taxa. Vrâncenii scapă de taxa pe apa de ploaie

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, a iniţiat un proiect prin care să fie eliminată taxa CUP pentru apa pluvială din facturile persoanelor fizice şi ale asociaţiilor de proprietari, conform unui comunicat de presă al CJ Vrancea.



În calitate de preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Vranceaqua, Cătălin Toma consideră că în acest moment facturarea apelor meteorice de la consumatorii casnici este incorect fundamentată la plată şi propune nefacturarea acestui serviciu, pentru a crea un echilibru între apa efectiv utilizată de către consumatorii casnici şi costurile aferente facturilor emise acestora.

Val de sesizări către autorități





"Am luat în considerare numeroasele sesizări ale cetăţenilor judeţului Vrancea, care semnalează incorecta cuantificare în vederea plăţii a apei meteorice facturată de Compania de Utilităţi Publice şi am demarat începând de astăzi toate procedurile necesare pentru anularea taxei pe apa pluvială de pe facturile cetăţenilor. Analizând cu atenţie legislaţia în vigoare şi situaţia de fapt, este evident că în cazul consumatorilor casnici nu se poate cuantifica cu exactitate cantitatea de apă pluvială deversată în sistemul public de canalizare şi, în plus, discutăm despre epurarea unor ape neproduse de către cetăţeni şi care nu sunt afectate de vreo activitate a acestora. Am ajuns la concluzia că nu este obligatoriu ca apa meteorică să fie o componentă în tariful persoanelor fizice", a declarat Cătălin Toma.

Cine scapă de această taxă





Locuitorii din 38 de localităţi din judeţul Vrancea (Focşani, Adjud, Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu, Goleşti, Cîmpineanca, Homocea, Dumbrăveni, Urecheşti, Gologanu, Cîrligele, Vînători, Obrejiţa, Slobozia Bradului, Tîmboieşti, Gugeşti, Bordeşti, Tulnici, Popeşti, Coteşti, Suraia, Vulturu, Tătăranu, Vârteşcoiu, Broşteni, Boloteşti, Rugineşti, Jariştea, Milcovul, Străoane, Măicăneşti, Sihlea, Bilieşti, Răstoaca, Năneşti, Slobozia Ciorăşti, Soveja) vor beneficia de această măsură.



Decizia privind demararea procedurilor de modificare a Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru localităţile care fac parte din ADI Vranceaqua, în sensul nefacturării serviciului de preluare a apei meteorice pentru persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari din aria de operare a SC CUP SA Focşani, urmează să fie aprobată în cadrul şedinţei Consiliului Director, care va avea loc săptămâna viitoare.