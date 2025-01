Nu mai răzui gheața de pe parbriz. Soluția la domiciliu care te va face să uiți de racletă

A răzui gheața de pe parbrizul mașinii este adesea enervant, mai ales dimineața - și costă timp și nervi. Din fericire, există numeroase trucuri care pot face răzuirea gheții de pe geamul mașinii mai ușoară și mai rapidă. Un remediu simplu la domiciliu este deosebit de util și chiar funcționează, fără a avea nevoie de o racletă de gheață, scrie hna.

Leacul magic pentru îngheț se numește spray de dezghețare. Și este ușor de făcut acasă. Pentru a face acest lucru, umple o sticlă de pulverizare cu oțet și apă într-un raport de trei la unu (trei părți oțet, o parte apă). Pur și simplu pulverizează amestecul pe zonele înghețate și gheața va dispărea în câteva secunde.

Amestecul de oțet-apă ajută, de asemenea, preventiv atunci când răzuiți gheața pe mașină. Dacă pulverizezi compoziția pe geamurile mașinii de seara, acestea nu vor îngheța. Trucul este simplu: amestecul de oțet și apă are o temperatură de îngheț mai mică decât apa.

Acidul acetic îngheață la 17 grade Celsius, dar amestecul nu. În spatele acestui lucru există un efect numit deprimare a punctului de îngheț. Când amestecul de oțet și apă îngheață, nu numai că moleculele de apă trebuie să se cristalizeze, ci și legătura cu moleculele de oțet trebuie să fie ruptă. Asta costă energie. Deci în cazul nostru: temperaturi mai scăzute.

Cu toate acestea, metoda oțet-apă este utilă doar la temperaturi moderate sub zero. Dacă temperaturile scad cu mult sub zero, poți folosi alcool cu ​​rezistență ridicată (de exemplu, spălarea cu alcool, dar ar trebui să eviți alcoolul precum vodca). Un amestec de apă și sare funcționează la el de bine, dar trebuie să te asiguri că granulele de sare s-au dizolvat complet în apă înainte de folosi compoziția.

Atenție mare la apa fierbinte. O concepție greșită comună este că aceasta rezolvă și mai bine problema înghețului. În niciun caz nu trebuie să turnați apă clocotită peste parbriz.

Deși poate fi intuitiv să combați gheața cu căldură, metoda apei fiartă este prea extremă. Diferențele mari de temperatură pot provoca fisuri sau, în cel mai rău caz, geamurile se pot sparge complet.

