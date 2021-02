Noul soft din sistemul public de pensii. Raluca Turcan: De acuratețea datelor va depinde pensia a milioane de beneficiari, după recalculare

"Am participat astăzi, alături de echipa Casei Naționale de Pensii și de reprezentanții tuturor caselor teritoriale de pensii, la o demonstrație a modului în care funcționează noul soft și am parcurs, împreună, câțiva dintre pașii pe care îi presupune operațiunea de evaluare a unui dosar. De altfel, în etapa de testare a softului au fost deja evaluate 820 de dosare și ne-am propus ca, în termen de un an, cu efortul susținut al colegilor din casele de pensii din țară, să ducem la bun sfârșit întregul proces de evaluare.

Am identificat, de asemenea, soluții pentru suplimentarea personalului necesar procesului de evaluare, pentru că această procedură nu trebuie să afecteze activitatea curentă a caselor și nici efortul de recuperare a restanțelor în recalcularea dosarelor. I-am îndemnat pe toți colegii din casele teritoriale de pensii să fie riguroși în munca pe care o vor depune, pentru că de acuratețea datelor introduse va depinde pensia pe care o vor primi, lună de lună, milioane de beneficiari, după recalculare.

De altfel, softul include o matrice de colectare detaliată a datelor din aceste dosare tocmai pentru a permite, ulterior, recalcularea pensiilor în funcție de formula pe care o va stabili noua lege, după dezbaterea ei în Parlament. În paralel cu identificarea soluției tehnice pentru colectarea datelor - softul prezentat astăzi, avansăm cu proiectul legislativ de reformă a sistemului public de pensii, aflat acum în lucru la Ministerul Muncii.", a anunțat Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook