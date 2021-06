Noul Duster va fi disponibil din toamnă. VIDEO cu modele 4x2 și 4x4

Producătorul auto Dacia a prezentat, marţi, noul Duster, care va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4x2 şi 4x4, informează Agerpres.



"Asemenea generaţiilor precedente, Noul Duster se adresează atât clienţilor care doresc un SUV confortabil cu design atrăgător, cât şi celor care se află în căutarea unui vehicul 4x4 polivalent şi robust. Fidel ADN-ului său, Noul Duster este un SUV de familie, partener de drum în traficul cotidian, dar şi al aventurilor în aer liber. Design-ul său evoluează, în special la nivelul blocurilor optice şi al calandrului, conferindu-i un plus de personalitate şi asigurând totodată o diminuare a emisiilor de CO2", se arată într-un comunicat transmis de Dacia.

Îmbunătățiri la interior



Conform aceleiaşi surse, noul Duster dispune la interior de o consolă centrală înălţată, prevăzută cu o cotieră culisantă. Tot la capitolul noutăţi se numără cele două sisteme multimedia şi noul ecran de 8 inch, precum şi cutia de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj.



Gama de motorizări a fost şi ea reînnoită, asigurând diminuarea emisiilor de CO2. Noul Duster este disponibil de acum şi în varianta echipată cu cutia automată EDC cu 6 trepte, cuplată cu motorul TCe 150. Versiunea ECO-G 100 dispune de un rezervor GPL a cărui capacitate a fost mărită cu aproape 50%, până la 49,8 litri.



Alături de limitatorul de viteză şi sistemul ESC de ultimă generaţie, ambele disponibile în serie, precum şi de regulatorul de viteză disponibil opţional, în funcţie de versiune, noul model dispune de numeroase sisteme de asistenţă la volan - detector de unghi mort, asistenţă la parcare, asistenţă la pornire în rampă, control adaptiv al coborârii în versiunea 4x4 şi sistem multi-view.

Revoluția Dacia în segmentul SUV



"Duster reprezintă revoluţia Dacia în segmentul SUV. De la lansarea primei generaţii, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la 2 milioane de clienţi, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia. Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină uşoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare şi uşor de recunoscut, a fost menţinută. Am adus în schimb o serie de evoluţii pentru un plus de modernitate şi de prospeţime. Spiritul de aventură şi spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust şi accesibil, care oferă esenţialul", a declarat Lionel Jaillet, director Performanţă Produs Dacia, conform comunicatului.

VEZI VIDEO AICI