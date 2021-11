NOU GUVERN, lupta pentru ministere. Informații pe surse din cadrul negocierilor PSD - PNL. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise

Potrivit unor surse din cadrul PNL, PSD ar avea un avantaj în cadrul negocierilor conduse de Nicolae Ciucă, care, în cadrul discuțiilor pentru noul Guvern, ar fi vorbit foarte puțin, luând cuvântul spre final cu privire la „partea socială”.

Rareș Bogdan i-ar fi cerut lui Marcel Ciolacu „măcar un minister” dintre cele importante, în condițiile în care liderul PSD a spus că ei vor Finanțele și Transporturile. Rareș Bogdan i-ar fi zis lui Marcel Ciolacu: „Marcel, dă-ne măcar un minister, oricare!”

Florin Cîțu, președintele PNL, a zis la negocieri, potrivit surselor citate, că el s-a luptat pentru Ministerul Finanțelor cu toți, inclusiv cu Ludovic Orban, și că este important ce vrea Nicolae Ciucă, indicând că acesta trebuie să negocieze „puternic”. De asemenea, Florin Cîțu ar fi zis că nu este de acord cu măsurile sociale foarte generoase, pentru că afectează stabilitatea economiei.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seară, că, în urma negocierilor cu PNL, nu s-a concluzionat care dintre partide va da premierul. „Nu am ajuns la o discuție cine are primul ministru. Dacă noi insistăm, cum este corect, dacă nu primul ministru, Ministerul de Finanțe să fie la PSD. Și cei de la PNL, la fel de corect, au insistat, dacă nu au primul ministru să aibă Ministerul de Finanțe. Am mai avut o discuție foarte aplicată pe pachetul social”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a mai spus că, până joi, are siguranța că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR.

Ședință PSD - PNL, vineri după-amiază

O nouă ședință PSD - PNL va avea loc vineri, la prânz. Reprezentanții celor două partide trebuie să decidă cine va fi primul premier în sistemul de rotație stabilit de liberali și social-democrați. Propunerea PSD este Marcel Ciolacu, iar cea a PNL este Nicolae Ciucă.

