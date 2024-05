Norvegia, exemplu pentru România în materie de învățământ. Prof. Cornelia Popa Stavri: Am fost surprinsă să văd ce cursuri fac profesorii acolo

Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ - Regiunea București-Ilfov, a fost prezentă la DC Edu, acolo unde realizatorul emisiunii, prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan și director al Revistei Tribuna Învățământului, a pus întrebări despre stadiul actual al învățământului din România, dar și despre ce poate fi îmbunătățit.

Unul dintre subiectele abordate de cei doi a fost cel al experienței didactice din țările nordice. Este un fapt știut performanța pe care o are sistemul de educație din diferite țări din nordul Europei precum Norvegia, Suedia, Finlanda sau Danemarca. Astfel, prof. Cornelia Popa Stavri a avut ocazia de a vizita aceste țări pentru a înțelege ce lipsește sistemului românesc de învățământ.

„Ne uităm cu admirație și asumare, poate uneori necritică, la diverse probleme. Vorbim de modelul finlandez, de modelul nordic de educație.

Cunoașteți și modelul finlandez, și celelalte modele nordice. De ce au devenit ele modele? Ce au ele în plus față de sistemul educațional românesc. Ce putem prelua de acolo?”, a întrebat realizatorul emisiunii, prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Legislație și sancțiuni dure

„Au rezultate foarte bune. Modelele sunt construite pe o societate ordonată, cu o legislație foarte bună, cu sancțiuni foarte dure în situația abaterii de la lege, indiferent de situație. Chiar am fost surprinsă, de exemplu, în Norvegia. Profesorii de la învățământul tehnologic făceau cursuri de autoapărare. Făceau pregătire complexă pe diverse paliere”, a precizat prof. Cornelia Popa Stavri.

„Salariile cum sunt?”, a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

„Sunt foarte bune salariile acolo. Am întâlnit profesori români în Norvegia; sunt foarte apreciați, sunt cei mai buni din colegii. Peste tot pe unde am fost am întâlnit profesori români.”, a transmis prof. Cornelia Popa Stavri.

„Dacă au salarii foarte bune, fac și performanță”, a continuat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Mesajul prof. Cornelia Popa Stavri pentru cadrele din învățământ

„Aș vrea să vă mai spun că pe 16 mai a fost Ziua Mondială a Personalului Nedidactic și Didactic Auxiliar, prilej cu care aș dori să le urez sănătate multă, putere de muncă și să se bazeze pe noi pentru că vom milita întotdeauna pentru condiții de muncă și salarii bune pentru ei. Atât cât ne stă în putere vom face. Suntem alături de colegii noștri”, a încheiat prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu.

